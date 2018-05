An toàn là yếu tố quan trọng với tất cả mọi người nhằm bảo vệ tài sản và thành quả lao động. Vì vậy, một chiếc khóa an toàn và tiện dụng trở thành bạn đồng hành, giúp mọi người yên tâm, giảm tải áp lực tâm lý và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là lý do vì sao công nghệ sáng tạo khóa được cải tiến mỗi ngày.

Việc phá các loại khóa truyền thống đã trở nên quá dễ dàng với những tên trộm chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của khóa điện tử thông minh đã đem đến giải pháp an toàn, hiệu quả cho các công ty, khu chung cư, hộ gia đình.

Trong lĩnh vực công nghệ chế tạo khóa điện tử, thương hiệu Häfele của Đức gây ấn tượng về độ bền, sự an toàn, tính tiện dụng và tích hợp hàng loạt các chức năng thông minh trong một chiếc khóa nhỏ bé.

Khóa điện tử và trọn bộ phụ kiện thông minh của Häfele có thể dễ dàng lắp đặt với tay nắm đổi chiều linh hoạt.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khóa điện tử cùng mong muốn đem lại sự an toàn cho gia chủ, Häfele cho ra mắt dòng sản phẩm khóa điện tử thông minh với công nghệ tiên tiến.

Hãng đã đưa công nghệ hiện đại cảm ứng điện dung - Finger Print Capacitive (FPC) vào tính năng mở khóa vân tay cho dòng khóa điện tử mới. Với công nghệ FPC, chủ sở hữu không cần lo lắng việc mình đã cất chìa khóa ở đâu, hay lo sợ người khác biết được mật mã...

Đặc biệt, với những trường hợp khó khăn trong việc nhập mật mã khi tay bị bẩn, độ ẩm ngoài trời quá cao, màn hình cảm ứng dính bụi... khóa vẫn sẽ hoạt động linh hoạt, nhanh chóng.

Ngoài ra, trẻ em và người lớn tuổi là hai đối tượng khiến bạn lo lắng khi vắng nhà vì việc mở cửa bằng khóa cơ thông thường hay nhớ mật mã có thể gây nhiều khó khăn, bất tiện. Tuy nhiên, với công nghệ FPC, việc mở cửa bằng vân tay đơn giản giúp giải quyết nỗi lo âu cho cả bạn và người thân.

Trong bối cảnh an ninh phức tạp như hiện nay, các sản phẩm khóa điện tử thông minh của Häfele (EL 8000, EL 9000) trở nên cần thiết nhờ chức năng gia tăng độ an toàn như: cảnh báo đột nhập, hệ thống chống phá khóa.

Hơn thế, Häfele còn trang bị chức năng "đánh lạc hướng" - được đánh giá cao về tính hữu dụng, có thể áp dụng trong trường hợp chủ nhà nghi ngờ có người đang theo dõi mình trong quá trình nhập mã.

Đặc biệt, bạn có thể nhập một dãy số dài bất kỳ, miễn các số cuối cùng là mật mã của bạn, khóa điện tử thông minh của Hafele sẽ tự động được mở và bạn không còn phải lo lắng về việc người khác có thể nhớ được mật mã của mình (mật mã có độ dài từ 4-12 chữ số).

Cuối năm là thời điểm các gia đình trở nên bận rộn bởi dịp lễ diễn ra liên tiếp và công việc cũng bộn bề hơn. Đây là lúc bạn cần quan tâm đến sự an toàn cho ngôi nhà và những người thân trong gia đình. Häfele có thể đem lại cho bạn sự an tâm và thoải mái trong cuộc sống và công việc với chiếc khóa thông minh này.

