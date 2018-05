Món quà mang ý nghĩa may mắn

May mắn, bình an, hạnh phúc là những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới sắp tới, vì vậy, món quà mang ý nghĩa may mắn thường được lựa chọn làm quà tặng ngày Tết.

Với sự giao thoa nền văn hóa tiên tiến từ các nước trên thế giới, một số người tin rằng những vật phẩm như tờ tiền 2 USD, tượng phong thủy, quà tặng mạ vàng... sẽ mang đến nhiều may mắn, niềm vui trong năm tới cho người nhận.

Những món quà này thường có mức giá khá cao và khó tìm.

Tờ 2 USD được quan niệm là đồng tiền mang lại may mắn.

Món quà mang hình con giáp đại diện cho năm

Linh vật đại diện cho Tết Mậu Tuất 2018 là con chó nên nhiều người chọn quà tặng có hình con giáp này.

Trong quan niệm phương Đông, "mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang", loài chó mang đến sự may mắn thuận lợi. Bởi vậy, tặng phẩm có hình con vật này càng được ưa chuộng trong năm nay.

Món quà này không chỉ mang ý nghĩa đón chào năm mới mà còn thể hiện sự may mắn, thuận lợi trong kinh doanh, giữ được thế vững vàng trong cuộc sống, phù hợp để tặng cho đồng nghiệp và đối tác.

Loài chó là linh vật đại diện cho Tết Mậu Tuất 2018.

Món quà truyền thống

Dù có nhiều sự lựa chọn quà tặng ngày Tết nhưng nhiều người vẫn yêu thích những món quà mang đậm hương vị cổ truyền, thể hiện văn hóa và nếp sống của người Việt.

Một cặp bánh chưng xanh, câu đối đỏ, cặp bánh tét, cây giò lụa hay một nhành đào... dù đơn giản nhưng mang tới không khí Tết thiết thực với cảm giác thân quen, gần gũi. Bởi đây đều là những thứ không thể vắng mặt trong ngày Tết cổ truyền ở mỗi gia đình.

Bánh chưng và bánh tét là loại bánh không thể thiếu trong ngày tết.

Món quà mang ý nghĩa đủ đầy

Dịp Tết đến xuân về, mứt và bánh kẹo là những món quà phổ biến để gửi tặng người thân, bạn bè hay đối tác, đồng nghiệp. Nó biểu tượng cho sự ngọt ngào và đủ đầy trong năm mới.

Mứt cổ truyền ngày càng được biến tấu nhiều để phù hợp với nhu cầu của người dùng. Không chỉ là quà tặng, bánh mứt còn mang giá trị dinh dưỡng. Theo Đông y, mứt gừng làm ấm tỳ vị, chống nôn, giải độc, chữa ho; mứt sen giúp an thần, giảm stress, chống suy nhược...

Lựa chọn bánh mứt có nguồn gốc rõ ràng cho ngày Tết thêm tròn vẹn.

Giá cả của loại mặt hàng này cũng khá đa dạng, tùy thuộc nhu cầu của từng người. Tuy nhiên, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ, người tiêu dùng nên lựa chọn mứt và bánh kẹo từ của các công ty thực phẩm uy tín.

Huyền Anh