Quà Tết là nét văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện tình cảm và những lời chúc tốt lành dịp năm mới. Một số gợi ý dưới đây giúp bạn chọn được giỏ quà Tết đẹp, ý nghĩa và phù hợp với nét văn hóa Á Đông.

Thương hiệu

Nên ưu tiên các thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng, bao bì mang màu sắc tươi vui, đậm không khí Tết của Á Đông như đỏ, hồng, vàng, cam… Món quà sẽ càng trở nên nổi bật nếu được kèm theo những lời chúc "An khang thịnh vượng, vuông tròn"…

Phong phú

Các món quà nên phong phú. Đây chính là lời chúc sung túc cho người được tặng. Ngoài ra, khi có nhiều loại bánh kẹo, các thành viên trong gia đình và khách đến chơi nhà đều có thể chọn được những hương vị mình yêu thích.

Điểm nhấn

Người Việt thường dùng giỏ quà để chưng Tết ở phòng khách. Vì vậy, mỗi giỏ quà nên có điểm nhấn (thường là một hộp bánh cookies). Bên cạnh đó sẽ là sự kết hợp khéo léo thêm một số hộp bánh kẹo với hình dáng và màu sắc hài hòa.

Hình thức

Bạn có thể chọn những giỏ quà Tết, hộp bánh kẹo được in họa tiết, lời chúc lành. Màu đỏ, vàng may mắn không thể thiếu trong một giỏ quà. Người mua cũng có thể thêm một số màu sắc đa dạng khác của những hộp bánh kẹo đi kèm. Tuy nhiên, những chi tiết như hộp bánh chủ đạo, chiếc nơ, giỏ bên ngoài... ưu tiên sắc màu may mắn này.

Sở thích người được tặng

Sự quan tâm nhỏ đến khẩu vị, sở thích của người được tặng như có thêm hộp bánh mềm, thanh ngọt cho người cao tuổi hay có hộp kẹo các em bé sẽ khiến giỏ quà bạn chọn thêm điểm cộng.

Mai Thương