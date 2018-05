Khi cầm trên tay hai cuộn giấy vệ sinh, bạn thường có suy nghĩ cuộn giấy to hơn (to về bản giấy, chiều rộng và độ dày) sẽ có lợi hơn. Trong khi đó, cuộn giấy to hay nhỏ còn bị ảnh hưởng bởi khoảng cách giữa các lớp giấy, hoa văn trên sản phẩm.

Theo đại diện công ty cổ phần giấy Sài Gòn, các loại giấy tốt thường có độ nổi của hoa văn thấp, sản phẩm kém chất lượng đa phần có độ nổi hoa văn cao nhằm tăng khoảng cách giữa các lớp giấy, tạo cảm giác cứng cáp. Lượng giấy nhiều hay ít không phụ thuộc vào cuộn to hay nhỏ mà phụ thuộc vào trọng lượng tiêu chuẩn quy định của sản phẩm.

Cuộn giấy vệ sinh to chưa hẳn đã tiết kiệm hơn.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, chất lượng giấy vệ sinh là yếu tố quan trọng khi chọn mua. Bạn có thể dựa vào thương hiệu sản xuất, độ dai mịn, màu sắc giấy để xem xét sản phẩm.

Giấy vệ sinh cần có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất bởi thương hiệu uy tín trên thị trường. Giấy sạch thường có màu trắng gạo, không chấm đen trên bề mặt, mịn dai nhưng dễ tan trong nước. Bạn có thể dùng tay chà xát lên giấy, nếu thấy mùn cưa rơi ra chứng tỏ sản phẩm đã bị tái chế nhiều lần.

Giấy chất lượng được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín trên thị trường.

Bạn nên thử nắn để kiểm tra cuộn giấy chắc hay lỏng, độ đàn hồi. Sản phẩm tốt thường đàn hồi nhanh, không lún, ít biến dạng. Sau cùng, so sánh mức giá của các loại giấy vệ sinh, đánh giá chất lượng để quyết định chọn mua.

Kim Uyên