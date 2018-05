Cặp vợ chồng sống với một đôla mỗi ngày

Grant Baldwin và Jen Rustemeyer kỷ niệm ngày hoàn thành dự án với bữa tiệc đặc biệt cùng 20 người bạn - Ảnh: B.I

Tờ Business Insider thống kê trên toàn cầu, con người đang lãng phí gần 50% thực phẩm. Tính riêng tại Mỹ và Canada, mỗi giây, người ta đã bỏ phí một lượng thực phẩm trị giá 6.000 đôla (120 triệu đồng).

Với mong muốn tìm hiểu thực phẩm bỏ đi còn tốt thế nào, liệu chúng ta có thể ăn nó hay không, Grant Baldwin, một nhà làm phim người Canada và người bạn đời Jen Rustemeyer đã quyết định thực hiện thử thách: sống 6 tháng với những thực phẩm bỏ đi. Trong tháng đầu tiên, cặp đôi đã mang về nhà số thực phẩm trị giá hơn 1000 đôla mà chỉ phải trả có 33 đôla. Còn sau 6 tháng, họ đã tiết kiệm được 20.000 đôla cho thực phẩm, và chỉ phải bỏ ra khoảng 200 đôla cho nhu cầu này.

Cách làm của họ là: Chỉ ăn những thực phẩm bị bỏ đi (kể cả do hết hạn hoặc do người khác bỏ phí); họ cũng có thể ăn những gì mà bạn bè và người thân cho, hoàn toàn miễn phí.

Ban đầu, họ dự định đi mua thực phẩm mà các siêu thị, cửa hàng đã chuyển khỏi kệ, nhưng đa số đều không bán hàng quá hạn sử dụng. Vì thế, họ buộc phải chọn lọc thực phẩm trong các thùng rác. Họ đã tìm thấy những thùng rác chứa đầy thực phẩm, mà đa số do các gia đình bỏ đi vì có sự nhầm lẫn giữa ngày sử dụng ghi trên sản phẩm và khả năng sử dụng thực tế của nó.

Thường trên các gói thực phẩm luôn có các ký hiệu "sell by" (bán đến ngày) và "best by" (sử dụng tốt nhất trước ngày). Người tiêu dùng đã nhầm lẫn giữa hai ngày này, vì thế 60% đã không ăn các thực phẩm sau ngày "sell by". Thực tế, mỗi gia đình đã lãng phí 15-25% thực phẩm mua về. "Điều đó thật phí phạm. Hãy tưởng tượng bạn vào cửa hàng thực phẩm mua bốn túi đồ, sau đó bạn vứt lại một túi ở nhà gửi xe, không mang về nhà mình".

Ngoài ra, nhiều cửa hàng siêu thị không chấp nhận những sản phẩm có bề ngoài không đẹp mắt dù nó hoàn toàn ăn được. Người nông dân đành bỏ phí những sản phẩm không đạt chuẩn, và đó cũng là nguồn thực phẩm cho cặp đôi.

Mỗi khi nhìn thấy những thùng chứa thực phẩm bỏ đi, Grant Baldwin cảm thấy rất vui nhưng anh cũng không khỏi ngậm ngùi vì mọi người lãng phí quá.

Họ từng tìm thấy một thùng to như hồ bơi chứa đầy thực phẩm bỏ đi - Ảnh: B I

Để kỷ niệm kết thúc thử thách, cặp đôi đã mời 20 người bạn đến ăn uống với những thực phẩm bỏ đi, bao gồm thịt cừu, pho mát, bánh quy giòn, khoai tây chiên và salsa, bánh cá tuyết, khoai tây, cà tím cà ri, cơm nghệ tây, cà rốt, củ cải, xà lách, vụn táo và chocolate.

"Qua dự án này, tôi có cảm giác mới về giá trị của thực phẩm. hiểu được giá trị của thực phẩm, và có thể thỉnh thoảng tôi sẽ đi tìm kiếm thức ăn để tiết kiệm", Baldwin cho biết.

Hoàng Anh (Theo B.I)