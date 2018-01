Bình gas kém chất lượng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ gây nguy hiểm cho người dùng. Chủ yếu là do người dân bất cẩn khi sử dụng gas phục vụ sinh hoạt, mua phải những loại bình kém chất lượng, hết hạn kiểm định hoặc các bình gas bị cắt tai, mài vỏ, sang chiết trái phép hoặc người bán vi phạm các quy định về an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển gas. Ngoài ra, việc người tiêu dùng không thường xuyên kiểm tra vệ sinh van và dây dẫn gas cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ nổ.

Khi phát hiện rò rỉ gas, cần tắt tất cả các nguồn nhiệt, cảnh báo mọi người di tản, không bật công tắc, cầu dao điện hay dùng diêm, bật lửa làm phát sinh tia lửa điện… và báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để xử lý kịp thời.

Gas kém chất lượng là nguyên nhân gây cháy nổ nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cháy nổ do khí gas tại các hộ gia đình, người tiêu dùng cần lưu ý khi chọn mua.

Chọn đại lý an toàn, uy tín: Nên mua bình gas ở những cửa hàng có địa chỉ rõ ràng. Bạn có thể yêu cầu xem giấy tờ, thẻ của nhân viên đưa gas, kiểm chứng số điện thoại đường dây nóng của đại lý gas.

Kiểm tra vỏ bình gas: Bình phải nguyên vẹn, không móp méo. Thông thường, một vỏ bình đúng tiêu chuẩn sẽ có chữ khắc nổi của thương hiệu. Bên trong có chữ xác nhận, thân bình gas được dập bằng khuôn thép. Người tiêu dùng cần cảnh giác với những bình gas nhẹ hơn bình thường, logo không rõ ràng, màng co không đồng bộ, chữ nổi phía trên vỏ bị mất hoặc bị đốt, tháo van, thay đế, rồi hàn lại...

Kiểm tra tiêm nem phong: Tem của gas chính hãng thường được in bằng laser với hoa văn sắc nét, khó bị tẩy xóa hoặc làm nhòe. Một số thương hiệu gas lớn, như Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (PVGas South) đã ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc gas chính hãng bằng tem chống giả tích hợp mã quét QR code được dán trên niêm màng co tại van đầu bình. Điều này giúp người tiêu dùng an tâm hơn về nguồn gốc gas mà lại không mất quá nhiều thời gian để kiểm chứng.

Mã quét QR code được dán trên niêm màng co tại van đầu bình.

Theo đó, với thao tác đơn giản, nhanh chóng trên thiết bị di động thông minh, bạn có thể biết các thông số cơ bản cũng như nguồn gốc xuất xứ của gas, tránh mua phải gas giả, kém chất lượng.

Huyền Anh