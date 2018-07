Mua tấm dán kính cách nhiệt rởm, tôi phải bóc sau ít ngày dùng

Phòng cách nhiệt kém

Cách nhiệt tường, trần, cửa càng tốt, tổn thất nhiệt càng nhỏ, chi phí điện cho điều hòa càng ít. Các giải pháp cách nhiệt cần đầu tư lớn nhưng sẽ giảm rất nhiều chi phí vận hành về sau.

Gia chủ cần áp dụng các biện pháp cách nhiệt tốt cho những phòng sử dụng máy lạnh. Các bề mặt tường tiếp xúc với bên ngoài - đặc biệt là hướng nắng gắt nên xây tường đôi. Nếu hiện trạng là tường đơn, bạn cần đặt một lớp cách nhiệt ở bên trong rồi phủ ngoài bằng thạch cao. Nếu nhà rộng, bạn có thể có thể xây tường hộp (tường rỗng) để cách nhiệt. Mái cũng cần có một lớp trần chống nóng.

Cửa ra vào, cửa sổ cần kín, khít để hạn chế thất thoát nhiệt qua các khe hở. Bạn có thể dùng kính hộp (kính hai lớp ở giữa bơm khí trơ). Ở cửa sổ, vách kính đúng hướng nắng chói chang cần có ô văng, lam chắn nắng, rèm cửa dày để giảm bức xạ nhiệt vào phòng.

Vị trí đặt cục nóng điều hòa hứng nắng sẽ làm tăng điện năng tiêu thụ.

Lắp đặt dàn nóng không đúng hướng, xa dàn lạnh

Bạn nên chọn vị trí lắp đặt dàn nóng sao cho ít bị nắng chiếu vào. Hướng tốt nhất là hướng bắc, sau đó là hướng nam, đông và tây. Vị trí của dàn nóng nên ở logia, hiên có mái che để cản nắng mưa và tiện cho việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Ở những nơi có nhiều gió, bạn không được lắp dàn nóng trực diện với hướng gió. Ở cùng một khu vực, không lắp hai dàn nóng đối diện nhau. Ngoài ra, dàn nóng không được lắp đặt ở các nơi có nguồn nhiệt, hơi nước, khói thải, hóa chất gây bẩn và ăn mòn.

Vị trí dàn nóng cần cách tường hai bên tối thiểu 10 cm, cách trần 6 cm, phía sau cách 10 cm, phía trước cách 70 cm. Vị trí dàn lạnh cần cách tường hai bên tối thiểu 5 cm, cách trần 5 cm, cách sàn tối thiểu 2,3m.

Bạn bố trí dàn nóng và dàn lạnh gần nhau để đường ống gas là ngắn nhất và độ cao chênh lệch giữa hai dàn là nhỏ nhất. Đường ống càng dài, độ chênh chiều cao càng lớn thì điện tiêu tốn càng nhiều.

Với máy điều hòa trong nhà ở, chiều dài đường ống gas không nên vượt quá 5m và chênh lệch độ cao không nên quá 3m. Khi chiều dài đường ống gas cỡ 15m và độ chênh cao tới 5m thì năng suất lạnh giảm chừng 15%, còn điện năng tiêu thụ tăng thêm khoảng 20%. Ống dẫn gas không bị gấp khúc quá nhiều, không bị dập, gãy, hở. Ống gas và ống thoát nước phải được bọc bảo ôn đúng tiêu chuẩn.

Điều hòa để ngoài trời không có mái che vừa mất mỹ quan vừa giảm độ bền của máy.

Để nhiệt độ trong phòng quá thấp, bật tắt liên tục

Nhiệt độ điều hòa trong nhà đặt càng cao thì càng ít tốn điện, do tải lạnh giảm, thời gian chạy máy ít hơn, hiệu suất máy cao hơn. Độ chênh nhiệt độ trong và ngoài nhà trong khoảng 4-9 độ C là hợp lý. Khi nhiệt độ ngoài nhà từ 35 độ C trở lên thì nhiệt độ trong nhà là 27-28 độ C. Không nên đặt nhiệt độ máy lạnh dưới ngưỡng này để đảm bảo sức khỏe, đỡ tốn điện.

Bạn không nên tắt bật liên tục điều hòa, chỉ nên sử dụng máy khi thời gian nghỉ ngơi hay sinh hoạt trong phòng đủ lâu.

Khi ngủ đêm mà máy không có chế độ ngủ, hãy tăng nhiệt độ phòng thêm 2 độ C. Nếu cảm thấy nóng lúc đầu, bạn hãy bổ sung thêm quạt trong vòng một giờ. Không đặt nhiệt độ thấp đến mức phải nằm đệm và đắp chăn khi ngủ vào mùa hè.

Nếu dùng thường xuyên, chủ nhà cần phải định kỳ làm sạch phin lọc không khí cho mặt nạ dàn lạnh 2 tuần một lần. Cả dàn nóng, dàn lạnh cần vệ sinh một năm một lần.

Nếu bạn ra khỏi phòng từ một giờ trở lên, hãy tắt điều hòa. Trong mùa lạnh hoặc thời gian dài không sử dụng điều hòa, bạn nên ngắt cả aptomat.

KTS Đức Anh

Ảnh: Hà Thành