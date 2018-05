Rượu vang là loại thức uống có cồn được lên men từ nước nho. Không chỉ sử dụng trong các cuộc vui, nhiều người còn chọn nó làm món quà tặng nhau ngày Tết. Các gia đình cũng thường tìm một vị trí đẹp và nổi bật trong nhà để trưng bày, sưu tầm các loại rượu quý như một thú vui tao nhã. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, rượu vang rất dễ hỏng vì bị oxy hóa hay mất chất do ảnh hưởng của môi trường.

Cách bảo quản

Rượu vang phải được bảo quản ở nhiệt độ 5-18 độ C. Trong đó, vang đỏ là 15- 18 độ C; vang trắng là 12-15 độ C.

Quan trọng hơn, bạn cần xếp rượu nằm ngang, giữ cho nút chai luôn có độ ẩm rồi đặt rượu ở nhiệt độ thấp và ổn định nhất có thể. Địa điểm đặt rượu không bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc và mùi lạ, tránh ánh sáng rọi vào trực tiếp. Hiện một số loại rượu đã có màng lọc tia cực tím ở bên trong lớp thủy tinh, giúp bảo vệ rượu vang nhưng do cất giữ trong thời gian dài, một lượng ánh sáng vừa đủ vẫn lọt qua màng lọc và gây ảnh hưởng đến rượu. Bạn cũng không nên để rượu trong tủ lạnh vì cơ chế hoạt động của tủ lạnh sẽ làm khô nút bần, rượu sẽ bị oxy hóa và ám mùi thực phẩm.

Khi rượu vang đã hỏng sẽ chuyển sang màu sậm, kết tủa, vị chua gắt, nếu uống vào sẽ ảnh hưởng đến dạ dày và gây nên bệnh sỏi thận. Để đảm bảo an toàn, bạn nên chọn cho nhà mình một chiếc tủ chuyên dụng đựng rượu vang. Trong đó tủ đựng rượu vang của Kadeka là một gợi ý.

Lựa chọn tủ như thế nào

Số lượng rượu cần bảo quản: Bên cạnh số rượu đang có, bạn còn phải tính toán đến số lượng rượu mà bạn và một số người thân trong gia đình sẽ mua trong tương lai. Kadeka có rất nhiều dòng tủ từ 15-168 chai, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.

Loại rượu vang hay sử dụng: Nếu bạn chỉ dùng chuyên một loại vang, bạn có thể chọn mua loại tủ rượu một ngăn nhiệt độ. Còn nếu bạn uống cả vang đỏ lẫn trắng thì nên tìm đến những loại tủ có cả hai vùng nhiệt độ. Hoặc để tiết kiệm chi phí bạn có thể sử dụng loại tủ một ngăn sau đó điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp cho cả hai loại rượu.

Không gian nhà: Với những gia đình có ít không gian nên lựa chọn tủ rượu âm tường hoặc thiết kế nhỏ gọn từ 15-45 chai. Ngược lại nếu không gian lớn và bạn muốn dùng tủ như thiết bị trang trí, thì nên dùng tủ có kích cỡ lưu trữ từ 100 chai trở lên.

Chất lượng của tủ rượu: Chọn loại tủ có xuất xứ và dịch vụ bảo hành đảm bảo sẽ giúp bạn yên tâm hơn. Tủ rượu cần đảm bảo hoạt động phải liên tục, dễ vận chuyển, lắp đặt và độ bền cao.

Lưu ý khi dùng rượu vang

Đối với trường hợp rượu đã khui ra nhưng không uống hết thì bạn hãy cho phần vang còn lại vào trong tủ rượu. Nhiệt độ, độ ẩm của tủ sẽ bảo quản rượu tương tự như môi trường hầm rượu.

Uống vang phù hợp sẽ có lợi cho sức khỏe nhưng bạn chỉ nên uống 1-2 ly vang (tương đương nửa chai vang 750 ml). Do vậy nếu thưởng thức vang một mình, trước khi uống bạn nên chắt một nửa chai rượu sang một chai mới và đóng nút bần lại rồi đặt nằm ngang và cho vào tủ rượu để không bị mất mùi.

N.Loan