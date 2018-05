Thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân khắp cả nước. Cho dù máy điều hòa không khí đang ngày càng trở nên phổ biến thì quạt điện vẫn được xem là vật dụng thiết yếu cho mọi gia đình. Việc sử dụng quạt điện, đặc biệt là quạt trần kết hợp với điều hòa cũng mang lại nhiều lợi ích cho mỗi gia đình.

Kết hợp quạt trần với điều hòa là một trong những lựa chọn hiệu quả cho việc làm mát hiện nay.

Khả năng lưu thông không khí tốt hơn

Quạt trần sẽ giúp không khí lạnh do điều hòa tạo ra được lan tỏa nhanh hơn, phân bố đều và rộng khắp. Nhờ cơ chế này, quạt trần sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giảm nhiệt cũng như giúp không khí lưu thông tốt hơn. Đó là do cơ chế làm mát của quạt trần - tạo ra sự lưu chuyển không khí trong cả căn phòng. Sự chuyển động của không khí sẽ tác động đến da và phân tán nhiệt, tạo ra cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn.

Những ưu điểm vượt trội khi kết hợp quạt trần với điều hòa.

Tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí

Theo tính toán của các chuyên gia, việc sử dụng quạt trần kết hợp với điều hòa sẽ giúp tiết kiệm tới 40% điện năng tiêu thụ. Bên cạnh đó, khi sử dụng đồng thời cả quạt trần kéo theo thời gian sử dụng điều hòa sẽ giảm đi, giúp căn phòng nhanh chóng đạt được độ mát mong muốn. Chính vì vậy, lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động làm mát sẽ giảm tương ứng.

Ngoài ra, do quạt trần làm lưu chuyển không khí tạo ra cảm giác mát mẻ hơn, thay vì phải để điều hòa ở mức 20-22 độ C vào những thời điểm nắng nóng thì người dùng chỉ cần bật điều hòa ở mức 26-28 độ C là có thể đảm bảo nhu cầu làm mát. Với cách sử dụng này sẽ giúp giảm rất nhiều điện năng tiêu thụ đồng thời tăng tuổi thọ của máy điều hòa.

Bảo vệ sức khỏe người sử dụng

Luồng khí lạnh và khô tỏa ra từ điều hòa có thể là nguyên nhân dẫn tới các hiện tượng khô da, đau họng hay các biểu hiện dị ứng. Trong trường hợp bạn để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp còn có thể gây ra chứng viêm mũi hay cảm lạnh cho trẻ nhỏ. Việc sử dụng điều hòa ở nhiệt độ vừa phải và kết hợp với quạt trần sẽ giúp cho bạn và gia đình tránh được những nguy cơ này.

Mai Thương

Hiện thị trường có nhiều mẫu quạt trần đẹp, độc đáo, đa dang phong cách đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ như Hunter, Fanimation, Minka Aire… Cùng với đèn LED, công nghệ DC motor tiên tiến - mạnh mẽ mà tiết kiệm điện, hay thiết kế cánh quạt 3D tạo gió tự nhiên, những mẫu quạt trần thương hiệu Mỹ sẽ mang đến không gian sống nhiều tiện ích cho mỗi gia đình.