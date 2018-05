Triệu phú tự thân người Mỹ Grant Cardone - Ảnh: CNBC.

Theo CNBC, trước khi sở hữu một khối tài sản nhiều triệu đô la và đang trên đường trở thành một tỷ phú, Grant Cardone từng là nhân viên bán xe hơi - công việc mà ông không hề thích và ông đã phải cố gắng rất nhiều để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Grant tổng kết sự thành công của mình đến từ ba phẩm chất cá nhân: "Tôi giàu vì tôi can đảm, sáng tạo và có trách nhiệm. Một người có ba đức tính này sẽ chẳng bao giờ trắng tay. Họ sẽ chẳng bao giờ gặp vấn đề với tiền bạc”.

Trong cuốn sách Be Obsessed or Be Average (Say mê hay bình thường), Cardone kể, ở tuổi 25, khi không có tiền và làm việc trong một đại lý ô tô, ông vẫn kiên trì và cố gắng 100% sức mình dù chẳng hề thích công việc. Ông ép bản thân phải học hỏi tất cả mọi thứ có thể về bán hàng và công nghiệp. Ông xem các video hướng dẫn bán hàng trong khi ăn sáng, nghe các băng nói về việc phát triển bản thân trong lúc lái xe đi làm. Ông cũng thường là nhân viên đến sớm nhất và về muộn nhất ở công ty.

Sự chăm chỉ của Cardone đã nhận được kết quả xứng đáng. Từ chỗ chỉ kiếm được 3.000 USD/tháng, trong vòng chưa đầy 10 năm, thu nhập của ông là 20.000 USD/tháng.

Giờ đây, ở tuổi 60, đang nắm giữ bốn công ty, Cardone làm việc 95h/tuần. Cardone khẳng định: “Nếu được cho 5 tỉ USD, ngày mai tôi vẫn miệt mài làm việc".

Mặt khác, nếu bị mất tất cả và phải làm lại từ đầu, Cardone sẽ không ngại xây dựng lại khối tài sản của mình: "Bạn có thể lấy đi mọi thứ của tôi, từ bất động sản đến danh tiếng và tiền bạc, miễn là tôi được tự do đi lại trên hành tinh này, có sự can đảm, sáng tạo và trách nhiệm, tôi sẽ làm gây dựng lại được. Tôi sẽ làm được nhanh hơn cả trước đây".

Bên cạnh việc nêu ra ba phẩm chất giúp một người giàu có, trả lời phỏng vấn của CNBC, Cardone cũng nêu ra ba nguyên nhân khiến một người mãi không giàu:

Thứ nhất, không tin vào việc mình có thể trở nên giàu có. Theo ông, muốn làm giàu, trước hết bạn phải tin rằng mình sẽ giàu.

Thứ hai, không có đủ quyết tâm, không thực sự tính toán số tiền mình cần kiếm được để đạt tài sản triệu đô, không cố gắng kiếm thêm tiền (như bán nhiều hàng hơn hay làm thêm công việc khác...).

Thứ ba, không muốn sống đạm bạc như người nghèo khi đang kiếm ra tiền. Thực tế, tiết kiệm và đầu tư chính là chìa khóa cho sự giàu có.

Hoàng Anh