Anh Đạt hiện là thợ xây tự do sống cùng cha mẹ và 3 anh chị em tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Số tiền 1,5 tỷ đồng có được nhờ uống cà phê trúng thưởng, đã giúp gia đình anh vượt qua giai đoạn khó khăn và đón Tết đủ đầy.

Anh Nguyễn Quốc Đạt (27 tuổi, Bình Định).

Mặc dù chưa lập gia đình, song nghề thợ xây bấp bênh không mang lại nguồn thu nhập đủ sống cho anh Đạt. Trung bình mỗi tháng, anh kiếm được khoảng 4 triệu đồng. Nếu chủ thầu xây dựng nhiều công trình, trời không mưa bão để làm đủ 30 ngày công, lương mới được 6 triệu. Anh thợ xây sinh năm 1989 vẫn thường theo chủ thầu đến các công trình xa ở Gia Lai, Đắk Lắk 1-2 tháng mới về nhà, dầm mưa dãi nắng trên cao để đỡ đần ba mẹ, nuôi em ăn học.

Nhà có 4 anh em. Ngoại trừ em gái duy nhất đang theo học ở thành phố Quy Nhơn, 3 anh em trai đều làm thuê xa nhà để mưu sinh. Cả nhà kỳ vọng, học hành sẽ giúp em gái sẽ có tương lai tương sáng hơn các anh.

Gia đình anh Đạt mới vay lãi ngân hàng 65 triệu đồng để sửa sang lại căn nhà cấp 4.

Thương ba mẹ già yếu, bản thân lại không thể ở nhà đỡ đần, đôi lúc anh Đạt cũng chạnh lòng. Nghề thợ xây làm đẹp nhà từng khiến anh trăn trở sửa sang tổ ấm cho bậc sinh thành, nhất là khi Tết đang cận kề.

"Mới đây, gia đình vay lãi ngân hàng 65 triệu đồng để sửa sang lại căn nhà cấp 4 dột nát. Số tiền lớn song cũng chỉ đủ quét vôi khu nhà dưới (bếp) và ngăn phòng cho các thành viên", anh Đạt cho biết.

Trong lúc gia đình xoay tiền trả nợ, anh Đạt bất ngờ nhận được tin trúng giải đặc biệt từ chương trình "Nescafe Tết 2017 - Khai xuân đón lộc". Anh kể, cơ may có được nhờ một lần đi làm công trình xa ở Gia Lai, nhóm thợ xây thích uống cà phê nhưng tiếc tiền ra ngoài hàng quán, nên mua 7 hộp Nescafe về uống chung. Anh Đạt thấy mã cào trúng thưởng nên nhắn thử 3 tin tới chương trình. Dù là giải khuyến khích, anh cũng không nghĩ sẽ đến tay mình.

Ca sĩ Đông Nhi đến nhà trao quà 1,5 tỷ đồng cho anh Nguyễn Quốc Đạt.

Đại diện nhãn hàng Nescafe cho biết, anh Nguyễn Quốc Đạt là người đầu tiên trúng giải đặc biệt từ chương trình. Hiện vẫn còn 4 giải tiền mặt hoặc căn nhà 1,5 tỷ và hàng nghìn giải khuyến khích khác sẽ được Nescafe quay số tìm chủ nhân vào ngày 5/12 và 23/12/2016, 4/1 và 14/2/2017.

Với giải thưởng này, anh Đạt chia sẻ, sẽ dùng trả nợ vay ngân hàng, xây một ngôi nhà khang trang cho ba mẹ, giúp đỡ 2 anh em trai và chăm lo cho em gái học tiếp. Về bản thân mình, Đạt dự tính mua một chiếc xe máy tốt để đi lại, dành tiền đầu tư mua đất trồng tiêu để ổn định cuộc sống.

An San