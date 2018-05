Đợt thu tiền điện vừa qua, vợ chồng chị Thu (Hà Nội) ngã ngửa khi nhận hóa đơn trên 2 triệu. So với tháng trước, số điện tăng gấp 3, nhưng do giá tính lũy kế, khoản tiền phải trả nhiều gấp 4. Chị Thu than thở, nhà vài người mà dùng ngốn điện bằng đại gia đình nhiều thế hệ. Thủ phạm không ai khác chính là 2 chiếc điều hòa chạy liên tục nhiều giờ mỗi ngày.

Theo chuyên gia của LG, điều hòa là thiết bị tiêu tốn điện trong mùa hè. Vào những ngày nóng đỉnh điểm như hiện nay, không ít gia đình phải bật máy lạnh cả ngày. Tuy nhiên, hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt thường do cách sử dụng sai. Để tiết kiệm chi phí và đảm bảo sức khỏe, người dùng cần tránh 5 sai lầm dưới đây.

Mua điều hòa cũ

Mua điều hòa cũ chắc chắn rẻ hơn việc sắm mới. Tuy nhiên, máy cũ làm mát kém, chạy ồn, lại tốn điện hơn do hao mòn trong quá trình sử dụng trước đó. Sau một thời gian, tổng tiền điện và chi phí sửa chữa sẽ lớn hơn nhiều thiết bị mới. Ngoài ra, điều hòa thế hệ cũ thường thiếu công nghệ Inveter tiết kiệm điện và các tính năng hiện đại bảo vệ sức khỏe người dùng.

Chọn công suất không phù hợp

Lắp điều hòa công suất nhỏ cho căn phòng diện tích lớn là một sai lầm. Thiết bị phải hoạt động quá tải và liên tục để làm lạnh không gian sống. Ngược lại, máy công suất quá lớn đặt trong căn phòng nhỏ gây lãng phí điện năng không cần thiết. Phòng dưới 15m2 nên dùng điều hòa công suất 9.000 BTU, 15-20m2 dùng 12.000 BTU và 24.000 BTU cho phòng 20-30m2.

Bật tắt liên tục

Điều hòa LG tích hợp công nghệ Dual Inverter giúp tiết kiệm đến 70% điện năng.

Thói quen bật điều hòa cho phòng thật lạnh rồi tắt đi, đợi khi nào nóng thì bật lại, gây tốn điện vì máy nén phải liên tục tái khởi động. Người dùng nên duy trì nhiệt độ phù hợp thay vì bật tắt liên tục, hoặc kích hoạt chế độ "ngủ ban đêm". Cách tốt nhất là thay mới điều hòa công nghệ Inverter, máy nén sẽ giảm tốc độ khi đạt độ lạnh cần thiết và tăng tốc phù hợp khi cần bù đắp nhiệt cho phòng. Các dòng máy điều hòa tích hợp công nghệ Dual Inverter có thể tiết kiệm đến 70% điện năng nhờ phương thức hoạt động này.

Bật nhiệt độ quá thấp

Nhiều gia đình có thói quen khởi động máy ở nhiệt độ thấp để làm lạnh nhanh. Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ngoài trời lớn không chỉ gây tốn điện, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Bạn nên lắp điều hòa Inverter có khả năng làm lạnh nhanh hơn 40% máy lạnh thông thường, hoặc bật nhiệt độ thấp hơn tối đa 7 độ C so với ngoài trời. Trước khi ra khỏi phòng, nên tắt điều hòa trước 5-10 phút để tiết kiệm điện và tránh sốc nhiệt.

Không bảo trì thường xuyên

Tấm lọc, dàn tản nhiệt... là những bộ phận bám bụi bẩn và vi khuẩn sau thời gian dài sử dụng. Điều hòa phải vận hành công suất mạnh hơn để làm lạnh phòng, thậm chí ngưng hoạt động vì lớp bụi dày. Định kỳ 2 tháng một lần, người dùng nên vệ sinh tấm lọc hoặc gọi kỹ thuật viên đến kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ máy trước mùa nắng nóng cao điểm.

Xem video 5 sai lầm thường gặp khi dùng điều hòa

5 sai lầm khi dùng điều hòa

