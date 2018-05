Xu hướng lắp đặt cửa cuốn thay cửa gỗ, cổng sắt ngày càng phổ biến nhờ tính thẩm mỹ, an toàn và tiện dụng. Hạng mục này đặc biệt phù hợp với các ngôi nhà mặt phố có kiến trúc hiện đại, gia chủ thường yêu cầu khắt khe hơn khi trang hoàng mặt tiền.

Thiết kế đẹp mắt

Đối với nhà mặt phố, thẩm mỹ là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Bộ cửa cuốn thô cứng không chỉ khiến ngôi nhà trở nên buồn tẻ và nhàm chán, mà còn ảnh hưởng chung đến mỹ quan khu phố. Thay vào đó, gia chủ nên chọn mẫu cửa cuốn màu sắc và kiểu dáng đa dạng, mang đến vẻ đẹp trang nhã cho ngôi nhà. Bạn cũng có thể tự do sáng tạo nhiều mẫu ghép hình trên bề mặt cửa, khiến ngôi nhà khác biệt bằng các thiết kế thế hệ mới như cửa cuốn xuyên sáng Aluroll PC.

Đón ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng buổi sớm cung cấp vitamin D, hạn chế chứng loãng xương và trầm cảm, đặc biệt có lợi với trẻ nhỏ. Thay vì chọn cửa cuốn kín bưng khiến căn nhà bí bách và ngột ngạt, gia chủ nên chọn loại cửa cuốn có khả năng đón ánh sáng tự nhiên, đem lại sự thông thoáng cho không gian sống.

Cửa cuốn xuyên sáng Aluroll PC thế hệ mới 2016 cải tiến các ô xuyên sáng trên bề mặt cửa. Chúng được làm từ chất liệu polycarbonate (PC) trong suốt, giúp đưa ánh sáng dịu nhẹ vào trong căn nhà mà vẫn đảm bảo ngăn bụi và tiếng ồn khi đóng xuống. Đặc biệt, luồng ánh sáng tự nhiên khi đi qua các ô xuyên sáng sẽ không làm gia chủ thấy chói mắt hay nóng bức trong ngày hè.

Vận hành êm ái

Cửa cuốn xuyên sáng Aluroll PC vận hành êm ái, không phát ra âm thanh khó chịu.

Bên cạnh khả năng lấy sáng thì cửa cuốn gia đình phải dễ sử dụng, vận hành êm ái, không gây ra các tiếng động lớn khi đóng mở. Đây cũng là yếu tố được các gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ quan tâm khi muốn nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh, ít tiếng ồn.

An toàn cho người dùng

An toàn là tiêu chí quan trọng hàng đầu khi chọn mua cửa cuốn, tránh những tai nạn kẹt cửa cuốn đáng tiếc xảy ra do cơ chế vận hành thiếu an toàn. Công nghệ Dual Safe với hệ thống đảo chiều không dây và hệ thống sensor (cảm biến hồng ngoại) sẽ giúp gia chủ xua tan mối lo này. Khi gặp vật cản trong quá trình đóng mở, cửa cuốn xuyên sáng Aluroll PC có thể tự nhận biết và đảo chiều đi lên.

Chống kẻ gian đột nhập

Chức năng của cửa cuốn là bảo vệ an ninh cho ngôi nhà. Tuy nhiên, cửa cuốn truyền thống với công nghệ đơn giản không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Gia chủ nên chọn thiết bị thông minh ứng dụng công nghệ mới chống sao chép mã số mở cửa, để yên tâm phòng kẻ gian đột nhập.

An San