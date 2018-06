9 cách không ngờ giúp bạn tiết kiệm tiền

Số thu chi hàng tháng, sổ tiết kiệm, tiền đầu tư... mỗi con số sẽ nói với bạn về một điều gì đó. Nhưng có vài con số lại mang ý nghĩa lớn nhiều hơn những số khác, chúng là chỉ thị tổng quát cho sức khỏe tiền bạc của bạn: tiền tiết kiệm được khi bạn đến tuổi về hưu, món nợ và quỹ khẩn cấp của bạn.

Bài viết này sẽ giúp bạn biết chính xác mình đang ở đâu về mặt tài chính, và sẽ đi đến đâu.

Ảnh: 2byou.org.uk

1. Tiền tiết kiệm được khi bạn đến tuổi nghỉ hưu

Tại sao phải quan tâm đến số này? Đơn giản, số tiền bạn tích lũy hôm nay hầu như chính là nguồn thu nhập cơ bản cho toàn bộ thời gian bạn về hưu sau này, có thể kéo dài tới 20 năm hoặc hơn. Và bí mật của nó là càng bắt đầu tiết kiệm sớm, thời gian để khoản tiền ấy sinh sôi càng nhiều. Nói cách khác, nếu bạn bắt đầu đầu tư tiền ở tuổi 25 hay 30, bạn thực sự sẽ phải tiết kiệm ít hơn (đồng nghĩa ít phải lo lắng hơn) trong thời gian dài về sau.

Cần bao nhiêu tiền là đủ để về hưu?

Đưa ra một con số chính xác là điều không tưởng, nhưng bạn có thể ước tính sơ bộ số tiền tổng cộng cần có khi nghỉ hưu như sau: Đầu tiên, tính số tiền bạn cần có mỗi tháng khi nghỉ hưu, nhân với 12 để ra cho một năm, sau đó nhân với 23 để ra số tiền tổng cộng trong thời gian dài.

Và giờ đây, bạn bắt đầu tích lũy số tiền đó với con số 0. Đừng hoảng sợ, có vài điều sau bạn cần nhớ:

- Đầu tiên, cân nhắc tỷ lệ thay thế 85%. Nghĩa là với 100 đồng ước tính phải có trong tương lai, bạn có thể thay bằng 85 đồng cho thu nhập hiện tại (quy tắc của chuyên gia Kirkpatrick).

- Thứ hai, nhớ bí mật của sự đầu tư: 500 đồng bạn dành vào quỹ nghỉ hưu hôm nay tương đương với 21.000 đồng sau 20 năm. Và càng bắt đầu sớm, tiền của bạn càng có nhiều thời gian sinh sôi.

Hành động: Hãy gia tăng sự tích lũy.

Phần khó nhất của kế hoạch là lúc bắt đầu. Và trong khi mỗi người có cách tiết kiệm của riêng mình, bạn có thể bắt đầu với tỷ lệ mà hầu hết mọi người vẫn làm. Chẳng hạn, để dành 1% thu nhập cả năm. Sau đó điều chỉnh tăng 1% cứ mỗi 6 tháng.

2. Tiền nợ

Điều đầu tiên cần biết là không phải mọi khoản nợ đều được coi như nhau. Có thể bạn từng có khoản nợ để học đại học, hoặc là khoản nợ đầu tư vào chính bạn và dự kiến sẽ đáng giá trong tương lai (còn gọi là nợ tốt). Một loại khác là nợ xấu, không giúp bạn đầu tư cho tương lai - ví dụ nợ thẻ tín dụng.

Hãy lập danh sách mọi khoản nợ bạn có, xếp theo thứ tự từ cao nhất xuống thấp nhất theo tỷ lệ lãi suất. Sau đó, bắt đầu trả từ trên xuống dưới, để loại bỏ những nguy cơ lớn nhất trước. Song song với đó, cũng nên trả dần các khoản không mất lãi suất để tránh tình trạng nó lại rơi vào vùng lãi suất cao.

3. Tiền dành cho quỹ khẩn cấp

Là khoản tiền dự phòng bạn luôn cần có nếu xe chết máy trên đường, nếu bạn gẫy tay hoặc bị mất việc. Lý do bạn cần là bởi nó sẽ giúp bạn không quá lo lắng nếu có sự cố xảy ra. Nói cách khác, nó là quỹ bình ổn tài chính, mạng lưới an toàn và là tấm vé tự do cho bạn.

Bạn cần có khoản tiền lớn gấp 3-9 lần thu nhập tháng dành cho hạng mục này. Tất nhiên, bạn không thể có ngay nó vào tuần sau, mà hãy thực hiện các bước nhỏ để có đủ trong thời gian sớm nhất.

Thuận An (theo learnvest)