Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” / Thể lệ cuộc thi 'Thời khắc yêu thương'

Vậy là cuộc sống sinh viên của con cũng đã bước sang năm thứ 3. Mới ngày nào bố còn đưa thi đại học, con vẫn còn nhớ cái ngày đó, giữa cái nắng như đổ lửa ở trời thủ đô, đằng sau cổng trường kia, bố vẫn đợi con bước ra khỏi phòng thi. Ngày đó, bố phải đi công tác nhưng bố vẫn cố gắng thu xếp để đưa con đi thi. Con vui lắm bố ạ.

Con vẫn còn nhớ ngày con chuẩn bị đi thi khối D. Tối hôm đó, con đi ngủ sớm. Bố lên phòng con, khẽ gọi con, trên tay bố còn cầm một đồng xu may mắn, bố nói với con: đồng xu này bố đã luôn mang theo, bố tin nó may mắn, giờ bố cho con, ngày mai thi thật tốt nhé. Lúc đó, con chẳng biết nói gì với bố, chỉ thấy mắt cay cay. Bố biết không, con vẫn luôn giữ đồng xu đó không chỉ vì con tin nó mang lại may mắn mà còn vì mỗi khi có chuyện không vui, con thấy nó là lại nghĩ về những điều bố đã dạy con. Nó đã tiếp thêm sức mạnh cho con khi con không có bố mẹ bên cạnh.

Lên đại học, con phải học cách sống tự lập, học cách chăm sóc bản thân. Vẫn biết rằng cuộc sống kia sẽ không phải màu hồng, sẽ có những chông gai đợi con phía trước nhưng mỗi lần vấp ngã hay thất bại con chỉ muốn được về nhà trong vòng tay bố mẹ mà khóc cho thỏa. Có những lúc, dù đã rất muộn, không thể kìm được lòng, con gọi điện cho bố chỉ để nói mấy câu, không dám khóc vì con biết bố sẽ lo cho con nhiều hơn. Bố phải lo rất nhiều công việc, con không muốn bố phải lo, phải buồn vì con nữa.

Bố à, có những khi 2h sáng, con vẫn nhìn thấy bố trên bàn làm việc, con thương bố lắm nhưng con chẳng biết làm sao cả. Những lúc ấy con tự nhắc bản thân phải cố gắng hơn nữa, phải biết suy nghĩ và trưởng thành hơn. Bố đã vất vả biết bao nhiêu để cho chúng con có được cuộc sống này. Con không thể hiểu hết sự hy sinh ấy nhưng con cảm nhận được tình yêu bố dành cho con, con không biết nó lớn lao và vĩ đại như thế nào nhưng con biết khi con gặp khó khăn thì tình thương của bố sẽ cho con sức mạnh để bước tiếp.

Bố ơi, con tự hào về bố lắm. Mỗi khi kể với ai về bố, con luôn nói “bố rất tuyệt vời”. Giờ đã là tháng 12 rồi, sinh nhật tuổi 20 của con cũng gần tới, thêm tuổi mới con sẽ trưởng thành hơn, sẽ biết suy nghĩ và cảm nhận nhiều hơn. Tuổi 20, với biết bao dự định và mơ ước, con tin trên chặng đường con bước đi, bố luôn dõi theo và ủng hộ, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho con. Con cũng biết rằng bố kỳ vọng ở con nhiều lắm. Con sẽ luôn cố gắng và sống thật tốt bố ạ, vì con là con của bố mà.

Ngô Thị Thanh Huyền