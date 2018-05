Mục đích của đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm và phòng những bệnh lây truyền từ thực phẩm.

Bánh mứt là mặt hàng sẽ được tập trung kiểm tra từ khâu sản xuất. Ảnh: Thiên Chương

Không chỉ kiểm tra độ an toàn của những sản phẩm thành phẩm, đoàn liên ngành Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn giám sát chuỗi nông sản thực phẩm từ khâu chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia súc gia cầm.

Các cửa hàng phục vụ ăn uống trong các khu vui chơi giải trí cũng sẽ đồng loạt bị kiểm tra và buộc đóng cửa kinh doanh nếu không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM, trong năm 2012, thành phố có 5 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 600 người nhập viện. Số vụ ngộ độc giảm so với những năm trước nhưng số người mắc tăng. Các bác sĩ cảnh báo, việc chế biến mất vệ sinh, nguyên liệu không an toàn trong những sản phẩm thời vụ như phục vụ Tết Nguyên đán sẽ dễ là nguyên nhân gây ngộ độc.

Thiên Chương