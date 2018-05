Cuộc thi viết 'Tết đoàn viên' / Thể lệ cuộc thi viết 'Tết đoàn viên'

Không khí Tết ở miền Tây bắt đầu từ giữa tháng Chạp. Buổi sớm mai, hai mẹ con tôi ra chợ với bộ đồ bà ba giản dị, chất phác. Chợ quê bấy giờ đã xôn xao gà vịt, cá lóc, cá chép và đầy những mũ, áo, đôi giày bằng giấy đỏ vàng dành cho ông Táo về chầu Ngọc Hoàng. Tôi giúp mẹ chọn mua các loại mứt dừa phong phú sắc màu, mứt gừng, mứt chuối thơm nồng, mứt bí béo béo, hạt dưa, kẹo thèo lèo ngọt lịm… Sau khi tiễn ông Táo về trời rồi, ba và anh trai cùng quét vôi lại cho tường nhà tươi sáng, lau chùi và đánh bóng bộ lư đồng. Mẹ và tôi cùng quét dọn nhà cửa, giặt ủi những bộ quần áo, mùng mền tươm tất. Ba mẹ tôi kinh doanh một cửa hàng rượu - bia - nước ngọt nho nhỏ nên chúng tôi bận rộn suốt ngày, vừa chuẩn bị Tết vừa lo buôn bán, cơm nước.

Tết đoàn viên bên ngoại.

Dù có đi đến nơi nào, tôi vẫn không bao giờ quên khoảnh khắc 30 Tết những ngày thơ ấy. Sáng sớm, ba tôi tranh thủ xuống chợ hoa ngắm nghía và chọn mua những chậu mai, cúc vạn thọ, hồng nhung… Hoa mai vàng tươi sắc rực rỡ như linh hồn của ngày Tết ở miền Tây. Ba tôi chọn chậu mai đầy nụ biếc đặt trước hiên nhà, theo quan niệm dân gian chúng tôi mong đợi hoa mai sẽ nở đúng đêm Giao thừa để đón nhận may mắn tràn trề trong năm mới. Anh em tôi háo hức trang hoàng lên cành mai nào là câu đối đỏ, đèn chớp tắt và những lá thăm tốt đẹp dành cho những vị khách đến nhà chúc Tết như hái lộc đầu năm. Tôi giúp mẹ dán chữ Phúc đỏ lên cặp dưa hấu tròn, bày mâm ngũ quả: mãng cầu, thơm, dừa, đu đủ, xoài, sung… như lời cầu mong cho gia đình bình an, hạnh phúc, sung túc, “cầu thơm vừa đủ xài”…

Tết đoàn viên bên bà cố.

Ngày cuối năm buôn may bán đắt, 23h anh em tôi đều mệt phờ nhưng mà vui, xúng xính trong bộ quần áo mới tinh đi đến trung tâm tỉnh xem bắn pháo hoa. Người dân quê tôi chen chúc, nói cười rộn rã, cùng đón chờ những phát pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm lung linh màu sắc và hình dạng. Tôi ôm trọn không khí rộn ràng đêm Giao thừa ấy, quay về nhà chúc Tết ba mẹ, nhận bao lì xì đỏ tươi và chở mẹ đi viếng thập tự cầu bình an, may mắn cho cả gia đình trong dịp năm mới. “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”, nên anh em tôi về chúc Tết họ hàng nội ngoại, mỗi năm chỉ có một lần Tết đoàn viên đông vui, đầy đủ như thế.

Truyền thống “tôn sư trọng đạo” đã thấm sâu trong suy nghĩ của chúng tôi, bạn bè hẹn hò nhau đến chúc Tết thầy cô, được thưởng thức nào bánh mứt do cô làm, nào thịt kho dưa hành thơm phức… Nếu hương vị Tết ở miền Bắc là bánh chưng vuông vức thì miền Tây chúng tôi có những đòn bánh tét tròn dài ngon miệng, mọi người cũng ngâm nếp, xào thịt, gói bánh và canh lửa đến đêm Giao thừa. Cũng có nhiều năm tôi không đi xem pháo hoa, qua nhà ông bà nội tụ tập vừa nấu bánh tét vừa ca múa bên bếp hồng, hay có khi nằm gọn trong lòng bà trò chuyện rồi ngủ quên luôn…

Mẹ ôm con bồi hồi nhớ vị Tết quê hương.

Mùa xuân năm nay, tôi đã lập gia đình, định cư nơi đất khách và có hai thiên thần bé bỏng nên không thuận tiện để về quê ăn Tết. Tôi có thể tự tay chuẩn bị mâm ngũ quả, dưa hấu đỏ, thịt kho dưa hành, cành mai vàng, bánh mứt cho tổ ấm riêng nhưng dường như còn thiếu vắng điều gì đó… Phải chăng là không khí xuân đầm ấm quê nhà, phải chăng là bếp lửa hồng vui bánh tét quê, phải chăng là khung cảnh đoàn viên, sum vầy ngọt ngào bên ông bà, cha mẹ, bạn bè, thầy cô?! Hẹn mùa xuân năm sau nhé, tôi sẽ dắt díu hai con trẻ, bon chen trên chiếc xe khách đông đúc về hưởng trọn Tết đoàn viên nơi miền quê yêu dấu!

Vũ Nguyễn Hải Yến