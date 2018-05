Cuộc thi 'Tết đoàn viên' / Thể lệ cuộc thi ảnh 'Tết đoàn viên'

Vậy là một mùa xuân mới lại về, người dân quê tôi lại háo hức và rộn ràng đón chào một mùa lễ hội mới - lễ hội Lồng Tồng. Theo cách gọi của người Tày, thì Lồng Tồng có nghĩa là xuống đồng. Đây là một hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Hội được tổ chức trên những thửa ruộng to và tốt nhất. Khi hồi trống đầu tiên vang lên, thì nghi thức cúng lễ được bắt đầu. Thầy cúng đọc các bài khấn và thực hiện các nghi thức tạ Thiên Địa, cầu thần Nông, thần Núi, thần Suối và Thành hoàng, những vị thần bảo hộ cho mùa màng và sức khỏe, sự bình yên của dân bản. Mâm cỗ để dâng lễ bao giờ cũng rất sặc sỡ và phong phú với các món ăn gần gũi với người dân như xôi ngũ sắc, bánh khảo, bánh gio, cơm lam, khẩu thuy và bánh giầy gấc…

Sau phần cúng lễ là phần hội. Một hồi trống khai hội được vang lên và mọi người bắt đầu tham gia các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc. Mở đầu luôn là trò chơi ném còn. Trước ngày tổ chức hội, người ta dựng một cây mai cao khoảng 30 m làm cột, ở giữa đám ruộng lớn được chọn làm địa điểm lễ hội. Trên đỉnh cột có uốn vòng tròn đường kính 50cm dán giấy hai bên, đề chữ Nhật - Nguyệt tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời. Người dân quê tôi quan niệm, nếu ở lễ hội nào mà không có ai tung còn qua vòng tròn thì năm đó dân bản sẽ không may mắn. Vì thế ai cũng cố gắng vận dụng hết tài khéo léo của mình ném trúng còn vào vòng tròn và người đầu tiên ném còn qua vòng luôn được nhận lì xì may mắn từ ban tổ chức. Ngoài ra, còn có các trò chơi khác như kéo co, đi cà kheo, đập lu, chọi gà, bóng chuyền và bắn nỏ…

Khi nắng tắt và màn đêm đang dần buông xuống là lúc chúng tôi giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại. Chúng tôi ngồi nghe các cụ già kể chuyện ông cha qua các điệu then, câu lượn. Chúng tôi gửi gắm tình xuân cho nhau qua bao câu hát về mùa xuân, về tình yêu quê hương đất nước. Rồi chúng tôi nắm chặt tay nhau, đi vòng tròn quanh đống lửa trại ấm áp, nồng say. Ai cũng háo hức, ai cũng rạo rực đón chào một năm thắng lợi và nhiều may mắn.

Ai đó vừa ngân lên một câu thơ khiến tôi vui đến lạ:

"Áo em thêu chỉ biếc hồng

Mùa xuân ngày hội Lồng Tồng thêm vui"

Tôi ơi, hẹn mùa xuân sau nhé!

Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây.

Vũ Thị Ánh Ngọc