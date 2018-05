Cuộc thi viết 'Sống với đam mê' / Thể lệ cuộc thi ‘Sống với đam mê’

Trong cuộc sống, chúng ta luôn có những hoài bão và ước mơ về hạnh phúc, thành công. Một số người đạt được, những người khác thì không. Nhưng bạn dám ước mơ và tiếp tục khát khao thực hiện ước mơ đến cùng thì một phần nào đó bạn đã thành công cho đến khi bạn thành công thật sự.

Tôi với ước mơ kinh doanh từ nhỏ, nhưng vì nhà không có điều kiện, nên tôi chọn con đường nhanh nhất để có thể tìm được việc làm ổn định với công việc kế toán.

Tốt nghiệp xong, tôi may mắn chọn được cho mình một công việc kế toán ưng ý tại một công ty nhỏ. Hàng ngày vùi đầu vào đống sổ sách và mớ hỗn độn của một công ty nhỏ lẻ mà không một ai biết gì về kế toán, kể cả tôi với kinh nghiệm chưa đủ để gồng gánh một mình, thế là tôi cố gắng học qua những người quen, để có thể dần giải quyết ổn thỏa mớ sổ sách này gọi là nhìn được.

Tôi may mắn được làm việc với một người giám đốc, một người anh luôn hướng dẫn mình tận tình và tạo mọi điều kiện cho tôi. Anh biết tôi đam mê kinh doanh, nên anh đã không ngần ngại chỉ dạy cho tôi. Bước đầu từ công việc kiêm cô bán hàng những lúc rãnh, anh dạy tôi cách bán hàng, cách quản lý đơn hàng và công việc của mình, đam mê trở lại, tôi cảm thấy cuộc sống mình có nghĩa hơn.

Bên cạnh việc va chạm thật tế đó, tôi đã học tại chức ngành quản trị kinh doanh để từng bước thực hiện ước mơ của mình. Ban đầu vừa đi học, vừa đi làm tôi cảm thấy ngộp thở, thời gian cứ trôi đi tôi dường như muốn từ bỏ khi điều kiện kinh tế không cho phép tôi tiếp tục đi theo ước mơ của mình. Tôi đã nghỉ học 2 tuần, hằng đêm tôi thao thức và trăn trở về ước mơ của mình, tôi thấy cuộc sống của mình màu dần tối đi, sao mà xám xịt thế. Tôi có hàng tá lý do để có thể quên đi ước mơ và tiếp tục với công việc hiện tại. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi không muốn mình bị khuất phục như vậy. Tôi hiểu rằng mình hoàn toàn có thể biến ước mơ thành hiện thực, nếu như tôi cố gắng và quyết tâm hơn, dám vượt lên chính mình, dám giữ vững niềm tin, dám thực hiện những gì mình suy nghĩ. Rồi tôi nghĩ mình dám nghĩ dám làm, tại sao không?

Thế là tôi bắt đầu tiếp con đường ước mơ của mình, tôi tiếp tục đi làm và đi học, song tôi kinh doanh online thêm, vì công ty tôi kinh doanh về áo thun tự in ấn. Vào cái thời đó, công ty tôi là một trong những công ty cũng được gọi là nhiều người biết đến. Tôi bắt đầu trở thành cộng tác viên cho công ty với những đơn hàng tự nhận về, tôi bắt đầu học về vải, về in, thuê như thế nào? Ban đầu khó khăn lắm, không chỉ đơn giản học biết vải 2 chiều, 4 chiều, vải cotton, cá sấu, mè… Khó khăn nhất trong việc học về vải là về thành phần. Có nhiều cách để phân biệt như đốt, thử độ thấm hút, đo và cảm nhận bằng tay và mắt.

Tôi loay hoay mãi cũng có chút kinh nghiệm cho việc này. Song không chỉ học về vải, việc học in thế nào cũng vất vả lắm. Không phải tôi cần học cách in ra sao, nhưng tôi phải biết nhiều kiểu in để có thể tư vấn cho khách hàng phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng. Tôi còn phải biết đối với loại vải nào, chất liệu nào in đẹp, chất liệu nào sẽ bị nhiễm màu và với những gam màu nào pha với nhau trên vải nào sẽ xảy ra lỗi. Lại khó khăn chồng chất khó khăn. Tôi phải tận dụng thời gian nghỉ trưa ghé xuống xưởng để xem các anh chị làm việc, nhìn tận mắt thực tế mới có thể hiểu được để làm ra một chiếc áo không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, và để sở hữu một chiếc áo ưng ý các anh chị công nhân đã phải bỏ bao công sức và tâm huyết.

Tôi tự thực hiện cho mình một chiếc áo cá nhân để có thể tự cảm nhận được qua những gì mình đã học hỏi… Và rồi tôi cũng hoàn thành khóa học này, tôi có thể tự tin khi nói chuyện với khách hàng về sản phẩm. Những bài thuyết trình trên lớp, tôi tận dụng chính công việc của mình để có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quảng bá sản phẩm, lựa chọn kênh phân phối, quản lý việc kinh doanh hiệu quả, tận dụng thời gian tối ưu… Tôi hoàn thành khóa học với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh trong tay, kèm một công việc quản lý nhân sự tại công ty hiện tại, kiêm việc điều phối quản lý công ty cùng giám đốc. Tôi hạnh phúc với những gì mình đã đạt được hiện tại và không ngừng viết tiếp ước mơ của mình, phấn đấu để có thể vươn cao hơn nữa trong việc kinh doanh.

Chắc chắn bạn sẽ thành công nếu bạn dám phấn đấu, sống và khát khao thực hiện ước mơ. Nếu không biết từ bỏ, hy sinh và cố gắng thì ước mơ cũng chỉ ở trong đầu!

Dương Thị Ánh Nguyệt