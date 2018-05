Cuộc thi viết 'Sống với đam mê' / Thể lệ cuộc thi ‘Sống với đam mê’

Là một người đam mê học hỏi tiếng Anh từ khi bắt đầu lớp 6, tôi luôn mơ ước, dự định và tìm kiếm cơ hội một lần đặt chân đến đất nước Mỹ, nơi mà tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn về rào cản ngôn ngữ và là một trải nghiệm tuyệt vời với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với nơi tôi sinh ra, trưởng thành. Tại sao lại là Mỹ mà không phải những nước khác, nơi mà tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ? Tôi nghĩ vì tôi thích Mỹ, vì tôi thích sự tự do trên đất Mỹ và vì tôi thích văn hóa và con người Mỹ. Với mục tiêu rõ ràng trên, ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã luôn không ngừng phấn đấu và trau dồi cho mình kiến thức Anh Văn.

Ngoài những bài học tiếng Anh trên lớp, khi bước chân vào giảng đường Đại học Kinh tế - TP HCM, tôi tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa liên quan đến Anh Văn như tham gia câu lạc bộ Anh Văn Bell Club thuộc trường Đại học Kinh tế - TP HCM và sau này trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ. Tôi tham gia với vai trò tình nguyện viên cho các tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế như YMCA và Peacework cùng với các bạn sinh viên Quốc tế đến từ Singapore và Mỹ. Thậm chí, khi bắt đầu con đường sự nghiệp, tôi luôn ưu tiên chọn các công ty mà trụ sở chính đặt tại Mỹ vì tôi hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có cơ hội sang Mỹ đi công tác.

Tôi đã từng nộp hồ sơ chương trình học bổng nghiên cứu về Văn hóa Mỹ (Study of the United States Institute - SUSI) do lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM tổ chức vào năm 2009. Mặc dù đã tích cực chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, chiếc vé đi đến Mỹ đã dần hiện ra với tôi thông qua lời giới thiệu của cô Janice Bye, đang công tác tại trường Đại học Shippensburg, bang Pennsylvannia, Mỹ. Tôi đã may mắn được gặp và làm quen với cô qua chuyến công tác xã hội tại Rạch Giá, Kiên Giang, do Peacework tổ chức vào thời điểm năm 2008 và lúc đó tôi tham gia với tư cách tình nguyện viên.

Đầu năm nay Cô Janice lại một lần quay lại Việt Nam và tiếp tục giúp đỡ những người khó khăn tại miền Tây sông nước. Và tôi lần này lại tham gia cùng cô và đoàn sinh Mỹ của cô. Thông qua chuyến đi, tôi được cô giới thiệu với cô Marianne Brock, đang là Giám đốc chương trình trại hè Nawakwa, bang Pennsylvannia, Mỹ. Qua trao đổi với cô Marianne, tôi biết rằng chương trình trại hè đang tuyển vị trí Camp Counselor (tạm dịch là người hướng dẫn) và ngay lập tức tôi đã chuẩn bị hồ sơ để nộp. Và tầm một tháng sau, tôi nhận được kết quả tôi đã được nhận làm tại Nawakwa trong thời gian 9 tuần.

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác vui mừng, phấn khởi, may mắn và tự hào về bản thân mình như thế nào. Bên cạnh đó, tôi cũng hồi hộp vì phía trước, tôi còn phải lấy được tấm visa Mỹ. Một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với tôi vì tôi đã được lãnh sự quán Mỹ chấp thuận cấp visa. Sau bao nhiêu năm phấn đấu nỗ lực và tìm kiếm cơ hội để được trải nghiệm trên đất Mỹ, giờ đây giấc mơ đó của tôi đã thành hiện thực. Chưa hình dung được toàn bộ nôi dung công việc tôi sẽ đảm nhiệm như thế nào, nhưng điều mà tôi chắc chắn biết rằng chính là sức trẻ, sự năng động, sự cởi mở và luôn khao khát trải nghiệm, học hỏi những điều mới ở bản thân... tất cả sẽ giúp tôi vượt qua được thử thách để đạt được thành công trong công việc.

Không từ nào có thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc và phấn khởi của tôi lúc đó. Và càng không có ngôn từ nào có thể diễn đạt sự hạnh phúc và tự hào của mẹ khi con của mẹ được đi làm tại nước Mỹ. Mặc dù mẹ đã không nói với tôi rằng “mẹ rất tự hào về con” và tôi thật ra không mong chờ câu nói đó từ mẹ, nhưng bản thân tôi biết rằng một lần nữa tôi đã làm mẹ tôi vui và cười một cách tự hào về tôi.

Trại hè Nawakwa tọa lạc tại Adam County, là một trong những trại hè hoạt động dưới sự quản lý của The Lutheran Camping Corporation of Central Pennsylvania, trực thuộc Evangelical Lutheran Church in America. Với bề dày lịch sử được thành lập vào năm 1929, trại hè Nawakwa vừa là nơi để các trại viên được học và sống trong tinh thần của Chúa, vừa là nơi để sinh hoạt các hoạt động ngoài trời hoặc trong nhà. Trại hè nhằm giúp phát triển các kỹ năng và khám phá bản thân, đồng thời là nơi để các trại viên gặp gỡ các bạn bè cũ từ các trại hè trước và làm quen với các bạn mới.

Như đã đề cập ở trên, tôi làm việc tại trại hè với vị trí Camp Counselor. Công việc chính của tôi hàng ngày bao gồm lên kế hoạch và thực hiện việc dạy Kinh thánh; tổ chức các trò chơi và hoạt động; chăm sóc và quản lý các trại viên; chủ động và nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của toàn trại; hỗ trợ và giúp đỡ các camp counselor khác (nếu cần). Nội dung công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay thực hiện, đó là một sự thử thách và trải nghiệm giúp bản thân tôi trưởng thành và khám phá được những khả năng tiềm ẩn về nhiều mặt.

Nhìn lại chuyến đi Mỹ diễn ra trong vòng khoảng 2,5 tháng qua, tôi cũng may mắn trải nghiệm nhiều điều về ẩm thực, văn hóa, thể thao, du lịch… Chuyến đi không chỉ mang tính trải nghiệm cho bản thân, mà hơn hết đó là thành quả của bản thân đã đạt được sau nhiều năm phấn đấu, nỗ lực, kiên trì học tiếng Anh và tìm kiếm các cơ hội. Hãy cho phép bản thân mình mơ,và mơ với sự chuẩn bị kèm với sự quyết tâm và rồi giấc mơ sẽ thành hiện thực. Sau chuyến đi này, giờ đây mình cảm thấy tự tin hơn trong việc chinh phục và hoàn thành những mục tiêu phía trước. Chuyến đi đã để lại cho tôi những thay đổi về quan điểm sống, về cách khám phá bản thân, về sự bình đẳng và tôn trọng và còn nhiều thay đổi hơn thế nữa.

Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng và nghị lực giúp bạn chinh phục được những kế hoạch và dự định trong tương lai và theo đuổi đam mê của bản thân.

Nguyễn Tấn Phát