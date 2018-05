Cuộc thi viết 'Sống với đam mê' / Thể lệ cuộc thi ‘Sống với đam mê’

Từ thời còn đi học, tôi luôn khao khát được đặt chân vào nghành thiết kế thời trang. Tôi yêu màu sắc, yêu thời trang, thích khám phá những góc nhìn mới, sự sáng tạo trong nhiều phong cách. Sự thiếu thốn khiến nhiều người không thể tiếp tục đến trường, tôi cũng vậy.

Bỏ ước mơ đại học, tôi lao vào đi làm, từ những công việc bán thời gian, thời vụ, rồi bán hàng, nhân viên kinh doanh... Tôi lao vào cuộc rượt đuổi không đích đến với đồng tiền, cuộc sống cơm áo, gạo tiền, đủ thứ phải chi tiêu. Rồi tôi lập gia đình, có con, kinh tế eo hẹp, quần áo con mặc chỉ toàn đi xin lại của các anh chị. Tôi cũng thích có quần áo đẹp cho con mặc đi chơi, đi lễ cùng bè bạn. Thế rồi tôi xin được mấy miếng vải thun từ hiệu may, cắt, ghép những bộ áo đầu tiên cho con. Khi đó tôi vụn về và còn nhiều lỗi lắm.

Tôi tranh thủ làm hết việc nhà, chăm sóc con cái ăn uống, thời gian con ngủ, tôi lại cầm kim lên khâu. Tôi chẳng được học may bao giờ nên việc cắt và may cũng không dễ gì. Tôi lấy những chiếc quần áo cũ ra ướm để đo trên vải, rồi cắt đại và ráp… rồi tháo, rồi sửa… có cái may 1-2 ngày, có cái nản quá chẳng biết may làm sao, cứ để ở xó, rồi lên mạng tìm kiếm, rồi lại cắt, lại may, lại sửa… Nhờ vậy mà tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Mảnh lớn cắt quần cắt áo, mảnh nhỏ tôi cắt ghép làm các con thú, cái cây, ôtô… để trang trí cho những chiếc quần áo thêm sinh động và dễ thương hơn.

Cuối cùng, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con yêu mặc những bộ trang phục do chính tay mình may cho con. Chúng tôi đi chơi đâu cũng được mọi người ngắm nhìn những thiên thần trong trang phục đẹp, tươi tắn. Bé vui, mẹ càng vui hơn, vì giờ con cũng chẳng thua ai. Nhìn những đứa trẻ khác ăn mặc nhếch nhác, tôi ước có thể may thêm thật nhiều đồ đẹp, để nhiều trẻ em được mặc. Tôi ước mơ trở thành nhà thiết kế vẫn còn, khao khát được học hành để nắm rõ kỹ thuật may, phối màu… Tôi đang cố gắng để cho ra những chiếc áo cho trẻ thơ, mong một cái shop nho nhỏ, rồi một xưởng may… Đam mê và cố gắng…

Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Dương Thị Ánh Ngọc