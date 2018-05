Những vết chân chim xuất hiện vùng trán, giữa hai chân mày, đuôi mắt... là dấu hiệu tố cáo về tuổi thanh xuân của bạn đang dần trôi qua. Buổi sáng, bạn thức dậy và thấy những vết nhăn xuất hiện ngày càng nhiều thì cũng không nên quá lo lắng.

Khi da bị mất nước hoặc chịu tác động mạnh bởi tia UV, các nếp nhăn nhỏ sẽ hình thành. Theo thời gian, da sẽ dần mất đi độ đàn hồi và sự mềm mại, đường nhăn nhỏ có xu hướng phát triển thành những nếp nhăn sâu xung quanh mắt, trán và khóe miệng... Những nếp nhăn trên chính là thủ phạm khiến chị em già thêm vài tuổi.

Botox loại bỏ các nếp nhăn trên khuôn mặt, mang lại sự tự tin cho chị em phụ nữ.

Các phương pháp chăm sóc da dưới đây sẽ giúp cung cấp đầy đủ độ ẩm và dưỡng chất, ngăn ngừa và chữa trị các vết nhăn, duy trì vẻ đẹp thời thanh xuân:

Sử dụng kem chống nắng

Khi dùng kem chống nắng, kem dưỡng ẩm chứa SPF, đừng quên phần da vùng mặt đặc biệt là xung quanh mắt vì vùng da này chứa ít collagen và elastin, rất nhạy cảm với ánh nắng.

Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên, hãy luôn luôn bắt đầu một ngày với kem dưỡng da có chứa SPF. Khi những vùng da này được bổ sung đầy đủ các axit béo thiết yếu và các chất dưỡng ẩm, bạn sẽ loại bỏ được quầng thâm và làm săn chắc vùng da mặt đặc biệt là vùng da quanh mắt.

Uống đủ nước

Việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày là một thói quen tốt để có được sức khỏe và một làn da láng mịn, bởi nước giúp da dễ đào thải những chất có hại, duy trì độ ẩm cho da, đồng thời giúp tránh xuất hiện những vết nứt nẻ, khô ráp.

Yoga giúp chị em cân bằng sắc thái tinh thần, làm giảm các vết nhăn.

Thư giãn với yoga

Khi bạn có bất kỳ một biểu hiện nào trên khuôn mặt như cười, hay nheo mắt... đều khiến thúc đẩy sự hình thành các nếp nhăn. Bạn có thể điều chỉnh các biểu hiện sắc thái tình cảm trên khuôn mặt để vừa thư giãn, vừa làm giảm sự gia tăng các vết chân chim. Yoga là một trong những giải pháp mang đến những cải thiện tạm thời cho vết chân chim.

Kiên trì tập yoga sẽ làm giảm đáng kể các xung thần kinh liên quan đến sự căng thẳng và sự nhăn nhó gây nên những nếp nhăn trên mặt.

Xóa nhăn với Botox

Botox được các chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ trên toàn thế giới áp dụng điều trị các vết nhăn trên khuôn mặt một cách hiệu quả và nhanh nhất. Đây thực chất là một loại acid amin được chiết xuất từ trực khuẩn Clostridium. Chất Bolitium toxin A trong Botox tác động vào nhóm cơ có hoạt động quá mức khiến nhóm cơ đó được thả lỏng, làm mất đi các nếp nhăn động.

Làn da tươi sáng và mịn màng hơn sau khi sử dụng phương pháp xóa nhăn với Botox.

Đồng thời, Botilium toxin A cũng hạn chế vận động cơ gây nhăn nên có khả năng làm chậm quá trình lão hóa. Botox được chứng nhận của FDA về an toàn và hiệu quả. Các nếp nhăn do co cơ như nếp nhăn giữa chân mày, vết chân chim ở mắt, nếp nhăn trên trán, cổ... đều có thể được điều trị rất hiệu quả bằng phương pháp này.

Diệp Trương