Thịt cừu không những bổ sung năng lượng nhanh mà còn có hương vị thơm ngon. Thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của thịt cừu tại hệ thống nhà hàng Ba Con Cừu.

Đùi cừu nướng đặc biệt với vị cay và mùi thơm đặc trưng.

Không gian hiện đại nhưng các chi tiết đều ít nhiều gợi nhớ thảo nguyên mênh mông như tông màu gỗ trầm ấm, trang trí dây thừng, gạch lát... Đây là địa điểm phù hợp để bạn thư giãn, tận hưởng những giờ phút vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Đối với phái mạnh, nhà hàng phục vụ thực đơn rượu hấp dẫn, bổ dưỡng cho sức khỏe.

Phong cách ẩm thực Trung Á được khai thác tại nhà hàng Ba Con Cừu. Mỗi món ăn tại đây đều đậm đà phong vị ẩm thực du mục của đời sống thảo nguyên. Đặc sắc nhất là các món nướng như: đùi cừu nướng, thịt xiên cừu nướng Shashlik, cừu nướng đá… Các món nướng dùng kèm rau thơm, thảo quả vốn được xem là linh hồn trong các bữa tiệc thảo nguyên sẽ mang đến hương vị đặc biệt cho thực khách. Phong vị lạ mà thơm ngon này sẽ là sắc màu mới đậm đà trong bức tranh ẩm thực của bạn và gia đình, bạn bè.

Thịt cừu xiên nướng Shashlik được tẩm ướp với công thức đặc biệt hấp dẫn những thực khách sành ăn từ mùi thơm đến hương vị.

Với đặc sản lẩu cừu non, bạn sẽ được thưởng thức trọn vẹn hương vị cổ xưa bởi các gia vị đặc trưng vùng Trung Á như thì là Ai Cập, hồi, quế, thảo quả... Lẩu cừu non được xem như một món ăn may mắn. Thịt cừu non nuôi bằng sữa mẹ chứa thành phần dinh dưỡng tương đương với thịt bê. Thịt cừu non mềm, có màu tái hoặc sáng tùy thuộc vào các phần thịt khác nhau. Không chỉ là món đặc sản khoái khẩu được ưa chuộng trên toàn thế giới, thịt cừu cũng là món ăn rất tốt cho sức khỏe và sinh lực.

Nhúng từng lát thịt cừu mỏng không qua tẩm ướp vào nước dùng thơm lừng, cảm nhận vị ngon lan tỏa và chậm rãi thưởng thức, mọi giác quan và cảm xúc của bạn sẽ được thuyết phục.

Đến với hệ thống Ba Con Cừu TP HCM từ nay đến hết ngày 23/2, bạn sẽ được tặng bao lì xì với voucher trị giá 100.000 đồng (dùng trong lần tiếp theo) với mỗi mức tiêu dùng 500.000 đồng.

Địa chỉ chuỗi nhà hàng Ba Con Cừu tại TP HCM:

106A Cao Thắng, quận 3, TP HCM - (08) 3.834 1119.

48 Nguyễn Chí Thanh, P2, quận 10, TP HCM - (08) 3.938 1085.

200 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM - (08) 3.517 4969.

Hotline: 19006622. Facebook: https://www.facebook.com/BaConCuu.

Website: www.baconcuu.com.vn

