Tại nhà hàng Orientica, bạn sẽ được thưởng thức không giới hạn gần 70 món Dimsum và các món Trung, Việt, Nhật trong chương trình "Eat all you can" trong không gian sang trọng và ấm cúng của nhà hàng được xây dựng từ khái niệm không gian bar mở với sự kết hợp của ba yếu tố "nước, đá và lửa".

Bạn có thể nghe tiếng nước róc rách từ những phiến đá còn rêu bám, thích thú với những vỏ ốc to cùng những viên sỏi trắng, cảm nhận một phương Đông huyền bí qua cách trang trí bằng hai gam màu đỏ - đen, ấn tượng với mảng trần được làm từ tre trúc hay những ô cửa sổ tròn theo phong cách Trung Hoa. Giá tại đây chỉ 310.000 đồng một người. Đặc biệt khi gọi 10 phần, bạn sẽ được tặng một phần cho lần kế tiếp. Nhà hàng phục vụ vào buổi trưa từ 11h30 đến 14h30.