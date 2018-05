Làm bánh bông lan trong vỏ trứng

Nguyên liệu

80g bơ, 50g đường xay, 1 quả trứng gà, 120g bột mì đa dụng, 10g sữa bột, 1/4 thìa cà phê muối, 1/4 thìa cà phê muối nở, 1/2 thìa cà phê vani, nho khô, một chút rượu rum.

Cách làm

Bước 1: Ngâm nho khô với chút nước ấm sau đó gạt nước đi ngâm với một chút rượu Rum.

Bước 2: Cho bơ, đường xay và muối vào tô, dùng máy đánh trứng đánh tan.

Khi bơ đã mịn, cho thêm trứng, vani vào đánh đều.

- Tiếp theo, rây bột thật mịn cùng sữa bột, muối nở đánh đều trong hỗn hợp bơ trên.

Bước 3: Cho hỗn hợp bột vào khuôn bánh quy tạo thành bánh. Trang trí bánh với nho khô.

Bước 4: Khởi động lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 10 phút. Nướng bánh ở nhiệt độ 170 độ C trong vòng 10 phút sau đó hạ nhiệt độ, nướng thêm trong vòng 5 phút ở nhiệt độ 150 độ C. Vậy là bạn đã có một mẻ bánh bông mai ngon miệng, đẹp mắt cho ngày Tết.

Bài và ảnh: Lê Tâm