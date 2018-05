Bukka-Shi là mô hình nướng Nhật Bản theo set với mức giá tiết kiệm. Để thực phẩm có thể giữ được những chất dinh dưỡng và món ăn dậy mùi thơm, Bukka-Shi dùng hình thức nướng than hoa không khói, an toàn. Cùng với nguồn thực phẩm được nhập khẩu, Bukka-Shi mang đến món nướng không thể bỏ qua. Từ nay cho đến hết 30/9, thực khách in voucher từ website sẽ được miễn phí bia tươi Zamky tại Bukka-Shi trong chương trình "Uống bia thả ga".