Thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn được chế biến tại chỗ do các nữ đầu bếp của nhà hàng biểu diễn theo phong cách nấu ăn truyền thống của Nhật (phong cách Teppanyaki, nấu ăn trên mặt thép phẳng, rộng). Ngoài ra, nhà hàng còn nổi tiếng với món súp Mai Xá được chế biến theo công thức gia truyền có hương vị đặc biệt.

Không cầu kỳ và ít béo, hầu hết các món Nhật đều được chế biến đơn giản và hầu như không sử dụng gia vị. Tại Kobe Teppanyaki, các nữ đầu bếp chế biến các món ăn đặc trưng của Nhật với công thức đơn giản, đảm bảo độ tươi ngon đặc trưng của các món ăn.

Nhà hàng có không gian kín với thiết kế phòng ăn riêng biệt, hài hòa, thích hợp với các bữa ăn gia đình, họp mặt riêng tư mà không bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh.

Nhà hàng Kobe Teppanyaki Việt Nam ở Tú Xương là sự liên doanh giữa Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Mai Xá và khách sạn Le President. Chuỗi nhà hàng Kobe tại Campuchia là sự liên doanh giữa Mr Frankie Wu và khách sạn Le President. Hiện Campuchia đã có 3 nhà hàng Kobe Teppanyaki ở các thành phố lớn như Phnompenh và Siem Riep.

"Eat all you can" là chương trình buffet được tổ chức tại nhà hàng Kobe, trẻ em dưới 1,2 m sẽ được giảm 50% giá vé. Giá trên đã bao gồm rượu vang và nước uống.

Liên hệ đặt chỗ trước tại nhà hàng Kobe: 13A Tú Xương, phường 7, quận 3, TP HCM. ĐT: 08 3932 0187 và 08 3932 0189.

(Nguồn: Nhà hàng Kobe)

