Những chai vang với mùi thơm mát quyến rũ của các loài hoa và quả đỏ được làm theo phong cách trẻ trung sẽ là lựa chọn cho những ngày nắng nóng.

Ở trang trại Georges Duboeuf, chủ nhân chính là người Pháp đã đưa ra trào lưu thưởng thức loại vang tươi Beaujolais Nouveau cùng với khẩu hiệu "Beaujolais Nouveau đã tới!".

Beaujolais Nouveau là loại rượu vang nhẹ, vẫn giữ vị ngọt của trái cây tươi và đặc biệt là có rất ít vị chát. Thường Beaujolais Nouveau được rót đầy vào những ly to và được ướp lạnh trước khi uống. Beaujolais Nouveau được bán ra thị trường bắt đầu từ ngày thứ năm, tuần lễ thứ ba của tháng 11. Hàng năm (tùy vào sản lượng) có tới gần 60 triệu chai vang được tiêu thụ chỉ trong vòng hai đến ba tháng từ cuối tháng 11 đến dịp Noel và năm mới.

Trong khi chờ đến tháng 11 khi Beaujolais Nouveau trở lại, bạn có thể đến chuỗi nhà hàng Lẩu nấm thiên nhiên Ashima tại Hà Nội và TP HCM để nếm thử thứ vang do Georges Duboeuf tạo ra với mức giá hấp dẫn trong chương trình đặc biệt Wine of the month từ 30/5 đến 31/7.

Bạn có thể chọn Cuvee Rouge (vang đỏ) và Cuvee Blanc (vang trắng) cho những bữa tiệc trưa hè, Georges Duboeuf Merlot và Chardonnay tinh tế cho những bữa tối.

(Nguồn: Chuỗi nhà hàng Lẩu nấm thiên nhiên Ashima)