Với mong muốn mang đến một thực đơn phong phú và những trải nghiệm cho người thưởng thức, KFC vừa giới thiệu đến thực khách Việt Nam món gà Big ‘n Juicy với hương vị đến từ New Orleans.

New Orleans là một thành phố thuộc miền Đông Nam Louisiana, giữa bờ sông Mississippi và hồ Pontchartrain của Mỹ, nổi tiếng không chỉ là cái nôi của nhạc Jazz mà còn là nơi có nghệ thuật ẩm thực phong phú. Thừa hưởng những tinh hoa văn hóa ẩm thực từ xứ sở này, những đầu bếp ở đây đã tạo ra một loại gia vị tẩm ướp gà đặc biệt. Nhờ hương vị ấy mà ngày càng nhiều người biết rõ hơn về nền ẩm thực với món gà từ New Orleans trứ danh.

Đối với người Việt Nam, nếu ai từng thưởng thức qua cánh gà New Orleans hay Bơ-Gơ New Orleans sẽ không thể quên được hương vị mà nó để lại. Món gà Big‘n Juicy của KFC với sự hòa quyện đậm đà của gia vị được lưu giữ bằng lớp giấy bạc giúp cho hương vị không bị mất và luôn nóng hổi. Những miếng đùi gà được tẩm ướp kỹ lưỡng bằng loại gia vị truyền thống New Orleans và làm chín bằng lò nướng chuyên dụng, đảm bảo miếng gà mềm ngọt và thấm gia vị.

Nếu bạn muốn thực sự “căng bụng” thì một combo gà Big‘n Juicy với một miếng gà, một cơm, một Pepsi hoặc có thể đổi cơm thành một phần khoai tây chiên, sẽ giúp bạn có một bữa ăn đầy dinh dưỡng.

Với 64.000 đồng cho một miếng gà và 79.000 đồng cho combo đầy đủ, hương vị từ New Orleans sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính.

