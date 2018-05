Bánh in còn gọi là bánh cộ. Bánh được đúc từ những chiếc khuôn bằng gỗ nên có tên gọi là bánh in. Bánh in xứ Huế có nhiều loại khác nhau như: bánh in đậu xanh, bánh in bột nếp, bánh in bột đậu quyên, bánh in bình tinh...

Bánh in là món bánh bình dị của người xứ Huế. Ảnh: M.K.

Mặc dù khác nhau về nguyên liệu nhưng để làm ra những chiếc bánh in thơm ngon đều phải trải qua nhiều công đoạn. Với bánh in đậu xanh, đậu quyên thì đậu sau khi làm sạch vỏ và đem hấp chín. Sau đó cho đường vào nấu với lửa thật nhỏ đến khi bột không dính tay là có thể đem đúc thành khuôn.

Riêng với bánh in bột nếp, điều quan trọng nhất là nếp phải lựa những hạt căng tròn, vo sạch để ráo nước, tiếp đó đem rang với lá dứa cho thơm. Khi hạt nếp có màu hơi vàng và dậy mùi thơm, lấy bỏ hết lá dứa và xay nhuyễn nếp đã rang. Hòa tan nước lạnh và đường cát trắng (có thể thêm một chút nước hoa bưởi hoặc vani cho thơm) với lửa thật nhỏ để hỗn hợp sôi liu riu cho đến khi đường hơi sánh là được. Khi in thì trộn bột và đường theo tỷ lệ 1:1, chà sát nhiều lần để đường và bột quyện vào nhau.

Bột làm bánh in thường là bột nếp, bột bình tinh hay đậu xanh... Ảnh: M.K.

Ngày nay, để giảm bớt công đoạn, người làm bánh in có thể mua về những loại bột đã làm sẵn, đường cũng được nấu sẵn rồi đem trộn theo tỷ lệ nhất định. Tùy theo khẩu vị của từng người mà khi in bánh có quyết định cho thêm nhân hay không. Nhân bánh in rất đơn giản, có thể là mè, gừng, đậu phộng, mức bí đao hay chuối sấy khô... Khi in bánh, cho bột vào nửa khuôn bánh, cho nhân vào, tiếp đến cho bột vào đầy khuôn bánh là có thể in được.

Khuôn bánh in cũng rất đa dạng như hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình lục giác hay bát giác... và độ dày, mỏng cũng khác nhau tùy theo sở thích của từng người. Bánh sau khi in phải sấy bánh trên lửa than cho thật kỹ, thật khô, đều. Nếu không bánh sẽ nhanh bị mốc, tiếp đó gùng giấy kiếng gói bánh lại là hoàn tất.

Khuôn bánh thường có hình vuông, hình tròn hay hình chữ nhật và thường được khắc chữ hoặc hoa, lá. Ảnh: M.K.

Bánh in bình dị với hương vị riêng của mình từ lâu đã trở thành món quà tiến vua nổi tiếng của xứ Huế. Ngoài ra, bánh là một thành phần quan trọng trên các mâm cổ của những gia đình người Huế. Đặc biệt, trong những buổi sáng sớm, ngồi nhâm nhi ly trà nóng với bánh in thì không còn gì bằng, cái vị chát đắng của trà hòa cùng vị ngọt thơm của bánh in đem lại hương vị rất thơm ngon.

Mai Ka