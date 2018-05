Tức giận, giám khảo Vua đầu bếp Việt đổ thức ăn vào sọt rác / Vua đầu bếp Việt trổ tài với bữa cơm gia đình 150 nghìn

Tập 14 của chương trình Vua đầu bếp Việt bắt đầu bằng phần thử thách nhóm với đề bài là nấu ăn cho học sinh một trường cấp 2 thuộc quận 9, TP HCM. Quốc Trí và Nguyên Giáp, hai thí sinh xuất sắc nhất của vòng thi trước là đội trưởng của hai đội xanh, đỏ ở phần thi này.

8 thí sinh chia làm hai đội nấu ăn cho khách mời là các em học sinh cấp 2. Ảnh: Ân Nguyễn.

Các đội có một tiếng rưỡi đồng hồ để làm bữa ăn ngon miệng gồm một món chính, một món mặn. Yêu cầu là thực đơn phải đầy đủ chất dinh dưỡng (đủ protein, gluco, vitamin....), đảm bảo vệ sinh an toàn và sức khỏe cho 54 em học sinh. Áp lực đè nặng lên hai đội chơi. Đội đỏ của Quốc Trí lựa chọn thực đơn gồm thịt thăn ram, canh cải tôm thịt và cam tươi tráng miệng; đội xanh của Nguyên Giáp thực hiện bữa ăn có gà rô ti và canh rau củ.

Bùi Nguyễn Hà Phương Thi, học sinh lớp 7A2 cho biết: "Em thích đồ ăn của đội đỏ không chỉ vì ngon mà các anh chị phục vụ thân thiện". Trong khi đó Huỳnh Lê Phượng My, học sinh cùng lớp với Hà lại thích đội xanh hơn vì khoái ăn gà cũng như nước sốt.

Lựa chọn đội hình với những thành viên hợp tác ăn ý gồm Thanh Hòa, Kim Quyên và Thùy Dương, đội trưởng Quốc Trí đã xuất sắc dẫn dắt đội đỏ chiến thắng khi nhận được nhiều số phiếu bình chọn hơn từ các khách mời. Tranh cãi xảy ra giữa các thành viên đội xanh khi Nguyên Giáp chỉ định Thái Hòa và Quang Huy là hai người nấu dở nhất bước vào phần thi trước sự ngỡ ngàng của các thí sinh khác.

Giải thích cho sự lựa chọn của mình, Nguyên Giáp nói: "Anh Huy và chị Hòa đều rất mạnh, nếu một trong hai người về thì đó sẽ là lợi thế cho tôi trong những vòng đấu tiếp theo". Việc lựa chọn người theo những toan tính cá nhân của chàng bác sĩ đã gây bức xúc không chỉ với thí sinh trong đội mà cả đối thủ.

Mặc dù phải 'chiến đấu' để loại nhau những Quang Huy và Thái Hòa vẩn luôn hỗ trợ tích cực cho nhau trong quá trình chế biến thức ăn. Ảnh: Ân Nguyễn.

Kim Quyên, thành viên đội đỏ cho biết: "Cảm giác của tôi trên cả sốc khi nghe đội trưởng đội xanh lựa chọn người thi vòng loại trừ là Thái Hòa". Thí sinh Quang Huy đã rất phẫn nộ, tranh cãi gay gắt với Nguyên Giáp và không ngần ngại khi ví thí sinh như là những con chuột nhát chết. "Khi con tàu chuẩn bị chìm thì những con chuột bao giờ cũng là kẻ đầu tiên rời khỏi tàu chứ không phải là thủy thủ", anh ví von.

Tranh cãi nhưng Thái Hòa và Quang Huy vẫn phải bắt tay vào thực hiện các món ăn trong phần loại. Ban giám khảo yêu cầu hai thí sinh thực hiện 3 món ăn liên quan đến trứng. Họ chỉ được sử dụng duy nhất 3 quả trứng làm món trứng omlette (chiên vàng cuộn tròn và có nhân bên trong, mềm), trứng trụng (lòng trắng chín, lòng đỏ không chín) và trứng khuấy (trứng không sống, mềm, xốp và giữ được độ ẩm).

Món chưa đạt yêu cầu chuyên môn nhưng giám khảo Tịnh Hải đánh giá cao sự trưởng thành và đam mê của các thí sinh. Không nhận xét về thức ăn, giám khảo Tuấn Hải nói về trách nhiệm của người đầu bếp: "Trong một nhà hàng, khách sạn, khi một món ăn không đạt yêu cầu thi bếp trưởng là người chịu trách nhiệm".

Trong khi các thí sinh khác chia vui với Thái Hòa và Quang Huy thì Nguyên Giáp chỉ biết đứng nhìn lặng lẽi. Ảnh: Ân Nguyễn.

Ở phần thi này, các giảm khảo đã quyết định cả Quang Huy và Thái Hòa đều an toàn. Quang Huy chia sẻ: "Khi giám khảo công bố kết quả cuối cùng tôi rơi nước mắt không phải vì chúng tôi an toàn, mà bởi sự bất công đã không có cơ hội xuất hiện trong vòng thi này". Kim Quyên cảm thấy thuyết phục với kết quả: "Thực sự chưa bao giờ thấy vòng đấu nào, một kết luận nào lại hoàn hảo như vòng thi ngày hôm nay. Tôi bật khóc khi hai người đều được an toàn trong phần thi loại trừ, tôi dành sự kính trọng ấy cho ban giám khảo".

Duy chỉ có Nguyên Giáp ngỡ ngàng: "Quyết định của ban giám khảo làm tôi hết sức bất ngờ và bàng hoàng, bởi tôi không nghĩ hai người tôi đưa xuống vòng thi áp lực lần này lại an toàn. Họ chắc chắn sẽ trở thành hai đối thủ rất mạnh của tôi trong những vòng thi tiếp theo".

Tập 15 chương trình Vua đầu bếp Việt sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 14/6.

Khánh Hòa