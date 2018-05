Tập 2 Vua đầu bếp: Thí sinh bật khóc vì nhận xét của giám khảo / 10 món ăn giành tạp dề trắng đầu tiên của Vua đầu bếp 2015

Sau khi "chinh phục giám khảo" thành công, 20 thí sinh tiếp tục tranh tài tại vòng Vượt qua thử thách với phần thi kỹ năng. Ở vòng thi này, các thí sinh được yêu cầu tách riêng lòng trắng và lòng đỏ của 50 quả trứng trong khoảng thời gian 10 phút. Ban giám khảo sẽ quan sát và đánh giá kỹ năng cũng như bản lĩnh của các thí sinh để đưa ra quyết định.

Vừa mới thực hiện thử thách, Thuý Ngân đã bị thu lại tạp dề do cô “run quá, không kiểm soát được đôi tay của mình” làm trứng rơi vãi xung quanh khu vực thi. Cô sinh viên cũng đập trứng sai quy cách.

Một người có kinh nghiệm nấu nướng lâu năm như thí sinh Thanh Thảo còn phải thốt lên: "Mình quá run đi, đập cái trứng đầu tiên đã bị bể làm mình còn run hơn". Căng thẳng và áp lực cũng khiến Lê Minh Trang toát mồ hôi trên mặt.

Minh Trang (phải) toát mồ hôi khi đập trứng còn Lan Anh (trái) không hoàn thành bài thi - Ảnh: Ân Nguyễn

Sau vòng thi kỹ năng, ban giám khảo phân ra hai nhóm an toàn và nguy hiểm. Thí sinh nhỏ tuổi nhất Trần Tú Oanh, cô sinh viên trường Ngoại thương Hà Nội giành được vị trí an toàn đầu tiên. 9 thí sinh an toàn khác là Quốc Việt, Kim Oanh, Bích Hạnh, Quang Đạt, Hồng Nhung, Ngọc Anh, Thanh Cường, Quốc Cường và Phan Anh.

Với nhóm nguy hiểm, hai giám khảo Hoàng Khải và Tuấn Hải tiếp tục xem xét kỹ lưỡng phần lòng trắng và lòng đỏ đã được tách ra. Nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thị Lan Anh bị loại vì không hoàn thành phần thi trong 10 phút. Trong khi đó, Minh Trang, Duy Anh và thí sinh lớn tuổi nhất Tô Thị Lan Anh cũng phải ra về vì thành phẩm lòng đỏ còn quyện nhiều trong lòng trắng.

5 thí sinh còn lại là Phạm Tuyết, Đăng Vũ, Nguyễn Thị Quế, Thanh Thảo và Quang Huy tiếp tục làm một món ăn có nguyên liệu chính là gà dể chứng tỏ khả năng của mình. Họ có 40 phút từ chọn nguyên liệu, dung cụ làm bếp đến chế biến và trình bày.

Làm món Gà kho gừng, thí sinh Thanh Thảo, do cuống quá lại chọn cánh gà (thay vì đùi hay ức) và chặt miếng quá to. Sợ không đủ thời gian, chị kho rất nhanh khiến gà không thấm gia vị. Thí sinh Nguyễn Thị Quế cũng gặp áp lực thời gian cộng thêm sự căng thẳng khi bước vào thử thách, đã chặt miếng gà quá lớn và chọn chảo quá to so với lượng gà cần nấu. Kết quả món Gà xào sả ớt của chị bị nhạt. Hơn nữa, phần sợi sả trang trí chiên chưa giòn cùng phần trang trí “không liên quan” đã làm chị Quế bị mất điểm. Chị Thảo và chị Quế buộc phải trả lại chiếc tạp dề và ra về trong tiếc nuối.

Với món Chả gà (làm từ thịt ức gà băm nhỏ, kèm thêm tôm tươi và nấm đông cô cho chả mềm và ngọt và thơm) ăn kèm Mỳ xào gà, Quang Huy đã thuyết phục được các giám khảo để đi vào vòng trong. Tuy nhiên, anh bị nhắc nhở vì đã lãng phí nguyên liệu. Gà áp chảo sốt cà ri mang phong cách Âu của thí sinh Phạm Thị Tuyết có kỹ năng làm nước sốt được đánh giá cao. Gà xào nấm của Đăng Vũ giàu hương vị và thanh mát với 6 loại nấm khác nhau. Món ăn cũng tạo ấn tượng ở phần trang trí khá đẹp mắt với nhiều màu sắc. Đặc biệt, các nguyên liệu vừa chín tới và vừa miệng đã mang lại điểm cộng cho thí sinh này. Phạm Tuyết, Đăng Vũ và Quang Huy đã được ban giám khảo chọn để đi tiếp trong niềm hạnh phúc vỡ oà.

Kim Anh

Xem thêm: Món ăn chế biến từ gà của 5 thí sinh