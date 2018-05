Vào năm 1904, hạt giống của quả này đã được mang tới New Zealand trồng thử và sau đó trở thành “quốc trái” của đất nước này. Quả đồng thời cũng mang tên loài chim kiwi của New Zealand. Ngày nay, New Zealand cũng là đất nước của quả kiwi Zespri.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vào năm 1997 nhằm đánh giá giá trị dinh dưỡng có trong mỗi 100g quả của 27 loại trái cây phổ biến nhất đã chỉ ra rằng kiwi là một trong những loại quả giàu chất dinh dưỡng nhất trên thế giới. Kết quả nghiên cứu được công bố tại cuộc họp hàng năm thứ 38 của American College of Nutrition tại New York ngày 27/9/1997. Với số điểm 16, kiwi là trái cây giàu dinh dưỡng nhất sau là đu đủ, xoài và cam.

Những nghiên cứu khoa học về quả kiwi không chỉ khẳng định mức độ dinh dưỡng của loại trái cây này mà còn khám phá ra rằng việc ăn quả kiwi hàng ngày có thể sẽ giúp sản sinh ra những vi chất bảo vệ chống lại việc phá hủy ADN giúp ngăn chặn các bệnh ung thư. Thực tế, một nghiên cứu vào năm 2003 cho thấy sự bình phục tế bào bạch cầu đã có hiệu quả gấp đôi với những người ăn 3 quả kiwi một ngày liên tục trong 3 tuần.

Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra Vitamin C cũng giúp cơ thể chống lại bệnh cảm lạnh và cảm cúm, các tác động của tuổi tác và stress. Một quả kiwi cung cấp một lượng vitamin C gấp đôi một quả cam.

Cùng với chuối, quả kiwi là nguồn bổ sung kali cho cơ thể. Kali là khoáng chất quan trọng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn chứng tăng huyết áp.

Hơn thế nữa, kiwi chứa nhiều chất xơ hòa tan rất dễ hấp thụ với hàm lượng lớn hơn rất nhiều chất xơ trong các loại quả khác. Chất xơ đóng một vai trò tích cực trong việc tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa và đã được chứng minh là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các bệnh tim mạch.

Quả kiwi lại rất giàu vitamin E ít béo, điều hiếm thấy trong số các loại trái cây. Vitamin E không phải là một chất tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa của cơ thể nhưng lại có góp phần rất quan trọng trong quá trình này với vai trò là chất xúc tác, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, chống lại sự sản xuất dư thừa gốc tự do, chống lại quá trình chết tế bào, kìm hãm quá trình lão hóa, giúp da tóc mịn màng.

Nhìn ngoài vỏ, quả kiwi không thu hút sự chú ý vì vỏ màu nâu, có lông xù và không có mùi thơm. Tuy nhiên, khi cắt đôi ra, nó là một món quà của thiên nhiên.

Ở Việt Nam thường bán hai loại kiwi xanh và vàng. Kiwi xanh có phần thịt quả màu xanh ngọc sáng lẫn với hạt nhỏ màu đen. Mọi người thường nghĩ kiwi xanh có vị chua nhưng thực tế, khi chín sẽ có vị chua ngọt, đặc trưng là sự kết hợp của trái dâu, dưa và quýt. Trái kiwi vàng có phần thịt màu vàng, hạt nhỏ màu đen với vị ngọt trái cây nhiệt đới giống với vị của trái xoài và đào.

Bạn có thể tự mình kiểm tra kiwi đã chín hay chưa bằng cách bóp nhẹ, nếu thấy hơi mềm tay nghĩa là quả đã chín (tương tự như quả hồng xiêm). Kiwi xanh thường được bán khi còn cứng và chưa chín. Khi mua về bạn hãy để cho kiwi chín ở nhiệt độ phòng trong khoảng từ 3 đến 5 ngày tùy thời tiết và nhiệt độ. Bạn có thể làm kiwi chín nhanh hơn bằng việc để chúng chung với chuối và bọc giấy lại.

Kiwi vàng thường có thể ăn ngay sau khi mua. Trái kiwi ngon hơn khi ăn lạnh và sau khi chín bạn có thể giữ nó trong tủ lạnh trong vòng 5 ngày mà hương vị không bị ảnh hưởng.

Công ty Zespri Kiwifruit được thành lập tại New Zealand vào năm 1928. Ngày nay, với doanh thu 1,5 tỷ USD, Zespri là thương hiệu kiwi hàng đầu cung ứng trái kiwi chất lượng hàng đầu thế giới. Kiwi Zespri được trồng, chăm sóc, bảo quản lạnh và vận chuyển tới các nước trên thế giới theo quy trình riêng biệt, đảm bảo những trái kiwi này được bán ra với chất lượng đồng đều.

(Nguồn: Công ty Zespri Kiwifruit)