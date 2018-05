Cá hồi là một trong những loại thực phẩm tốt nhất cho làn da của bạn. Trong cá hồi có những thành phần giúp chống lại lo âu, trầm cảm và căng thẳng rất hiệu quả. Nhờ đó, cá hồi giúp làm giảm những yếu tố kích thích gây cẳng thẳng trong cơ thể dẫn đến mụn trứng cá.



Ngoài ra, cá hồi còn chứa gấp đôi lượng vitamin D bạn cần mỗi ngày. Vitamin D có tác dụng giúp não, đại tràng, xương và tim của bạn khỏe mạnh, đồng thời ngăn ngừa trầm cảm, lo âu, ung thư ruột kết và các bệnh liên quan đến xương và tim.

Chất béo tốt Omega 3 có trong cá hồi cũng rất tốt để trị mụn trứng cá, chống lão hóa và viêm trong khi protein giúp tăng cường collagen trong da để bạn luôn trẻ trung.

Cải bó xôi/Rau chân vịt



Rau bina (rau chân vịt) là nguồn cung cấp tuyệt vời các vitamin và khoáng chất như axit folic, vitamin E, sắt, chất diệp lục, protein thực vật, magiê, chất xơ, vitamin C và vitamin A.



Vitamin A, E, và C là loại vitamin đặc biệt tuyệt vời cho làn da của bạn do khả năng chống ôxy hóa của chúng. Những loại vitamin này cũng có tác dụng dưỡng ẩm cho da và giúp da trắng sáng tự nhiên.



Chất diệp lục, có trong các loại thực phẩm màu xanh lá như rau bina là một chất tuyệt vời chống lại mụn trứng cá. Bởi chúng được coi là loại chất tẩy rửa tự nhiên tốt nhất trong các loại thực phẩm lá xanh. Ăn những loại thực phẩm có chất diệp lục hàng ngày giúp bạn làm sạch làn da của bạn từ trong ra ngoài.

Bên cạnh đó, sắt và protein trong rau bina cũng giúp giữ cho làn da luôn trẻ trung và lưu thông máu tốt hơn.

Chocolate đen​



Chocolate đen rất giàu flavanol, axit béo và chất chống ôxy hóa giúp da bạn sáng khỏe. Chất ca cao có trong chocolate đen cũng có tác dụng làm giãn các động mạch, tăng lưu lượng máu giúp da tươi sáng, khỏe mạnh.

Để có kết quả tốt nhất, bạn hãy ăn ca cao tươi hoặc bột ca cao ít chất béo. Nếu thích ăn chocolate đen, hãy ăn khoảng 30 gram mỗi ngày và nên chọn loại nguyên chất với thành phần khoảng 80% là cacao để tránh việc dung nạp quá nhiều đường hoặc sữa có trong các loại chocolate truyền thống.

Ớt



Ớt rất giàu carotenoid giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Trên thực tế, lượng vitamin C có trong một quả ớt chuông đỏ có thể đáp ứng được đủ lượng vitamin C bạn cần mỗi ngày nên giúp tăng lượng máu đến da khiến da bạn trẻ trung hơn. Đó là chưa kể ớt chuông còn chứa lượng đường thấp nên giúp bạn ngừa mụn trứng cá. Ngoài ra do carotenoid có trong ớt là chất chống ôxy hóa giúp da bạn luôn mịn màng.

Các loại hạt



Các loại hạt của cây gai dầu, hạt chia, hạt lanh, hạt hướng dương và hạt bí ngô được coi là những loại thực phẩm tuyệt vời cho da bạn. Các axit béo Omega 3 có trong cây gai dầu, hạt lanh và hạt chia có tác dụng giúp chống mụn trứng cá và nếp nhăn.



Hạt hướng dương và hạt bí rất giàu vitamin E, selen, protein và magiê. Vitamin E giúp tăng cường độ ẩm cho da, giảm nếp nhăn. Selen và protein giúp tái tạo collagen để da bạn luôn tươi trẻ. Còn thành phần magiê giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm stress.