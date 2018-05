Canh chua cay

Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp Á Đông, thuộc xứ nóng. Nước ta có nhiều loại rau nhiệt đới, thịt bổ dưỡng, cá tươi ngon, nên các gia đình thường chế biến thành món canh chua trong bữa cơm hàng ngày.

Canh chua thường có cà chua, đậu bắp, đỗ non, rau muống, rau thơm, đọt me non hay trái me, khế xắt lát, ớt bằm, ít khứa cá bông lau hoặc lóc đồng… Hương vị chua, cay, mặn, ngọt đưa cơm khiến nhiều người mê mẩn. Có người thích chan canh cho ngập cơm rồi húp nước hít hà, gắp thịt cá chấm nước mắm cho mặn rồi tấm tắc khen ngon.

Canh cá nấu chua cay hấp dẫn người dùng khắp 3 miền.

Lẩu chua cay

Món lẩu chua cay phù hợp với văn hóa quây quần bên bữa ăn gia đình của người Việt. Hễ có dịp sum họp, mọi người lại xúm vào chuẩn bị các loại rau, nấm, thịt ăn kèm cho nồi lẩu. Nguyên liệu không chỉ phong phú, mà còn có thể kết hợp cả hải sản lẫn thịt bò. Ai thích ăn rau thịt thì tự gắp nhúng vào nồi lẩu, đợi chín rồi vớt ra thưởng thức.

Ông Lee Hung, một Việt kiều nói rằng: "Lẩu chua cay là món ăn mang đầy đủ những đặc trưng văn hóa ẩm thực của quê hương. Mới đây về nước chơi, tôi dẫn theo người bạn là chuyên gia ẩm thực nước ngoài. Sau khi thưởng thức lẩu chua cay, anh ấy nói món ăn không chỉ ngon, mà còn ấn tượng với cách người Việt quây quần đầm ấm bên nhau".

Mì chua cay

Mì lẩu nấm chua cay được nhiều người ưa chuộng.

Hầu hết mọi hãng mì ở Việt Nam đều có loại chua cay. Thậm chí, có hãng sản xuất vài dòng sản phẩm vì tiêu thụ mạnh. Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel năm 2016 chỉ ra, nhãn hàng mì 3 Miền của Uniben chiếm đến 26% thị phần tiêu thụ ở nông thôn, mới đây cũng giới thiệu mì lẩu nấm chua cay.

Gói gia vị mì 3 Miền sử dụng các nguyên liệu quen thuộc của món lẩu chua cay gồm sả phi, riềng, rau thơm, ớt, lá chanh và nấm hương. Nhà sản xuất còn nghiên cứu kỹ lưỡng chất lượng, hiệu quả tạo mùi vị của từng chủng loại gia vị ở các vùng miền và thời điểm khác nhau, để chọn ra nguồn nguyên liệu tốt nhất. Bằng cách đưa hương vị lẩu chua cay truyền thống vào, mì gói trở thành món ăn thơm ngon, tiện lợi của nhiều người ăn mặn lẫn ăn chay.

Vĩnh Hưng