Cá ngừ nướng

Cá ngừ được chia ra thành nhiều loại như cá ngừ đại dương, cá ngừ vây đen, cá ngừ vây vàng... Có loại to hơn bàn tay người lớn, nhưng cũng có loại nặng đến vài trăm kg.

Khi nướng, chỉ nên chọn những con cá ngừ béo tròn, khoảng gần 1 kg là vừa đủ, con nhỏ quá nướng sẽ không ngon, con lớn quá sẽ khó nướng, thịt cá chín không đều. Cá được mổ ruột, làm sạch, dùng dao khứa thành những đường xiên trên mình, ướp với một ít muối ớt và cho lên vỉ nướng trên bếp than hồng. Khi nướng nhớ trở đều tay để cá chín vàng và không bị cháy.

Cá ngừ nướng cuốn bánh tráng là món ăn rất được ưa thích ở vùng biển miền Trung. Ảnh: Khánh Hòa.

Cá nướng chín được dọn ra đĩa, ăn kèm với bánh tráng, rau sống cùng chén nước chấm chua cay pha từ ớt, tỏi, chanh, đường và nước mắm. Dùng một miếng bánh tráng, đặt lên bên trên các loại rau sống như xà lách, húng quế, húng lủi, rau thơm, thêm một miếng thịt cá cuốn tròn lại, chấm vào chén nước chấm và thưởng thức. Vị ngọt của thịt cá hòa trong mùi thơm của rau cùng chén nước chấm chua ngọt đem lại cho bạn cảm giác rất ngon miệng.

Đây cũng là món ăn rất dễ chế biến nên bạn có thể thực hiện tại nhà để những thành viên trong gia đình cùng thưởng thức.

Cá lóc nướng trui

Đây là món ăn rất dân dã trong đời sống của người dân miền Tây Nam bộ. Những con cá lóc sau khi đánh bắt dưới sông, dưới đìa lên được xiên vào một cành tre nhọn từ đầu đến đuôi. Người ta thường dùng tre tươi để khi nướng cây tre không bị cháy thành than.

Cắm ngược đầu cá xuống đất, chất rơm xung quanh và bắt đầu nướng. Sau khi rơm cháy tàn, không nên lấy cá ra liền mà phải để một lúc lâu để phần ruột cá bên trong được chín hết.

Cá lóc nướng trui là món ăn đơn giản, bình dị thấm đẫm hương vị đồng ruộng. Ảnh: Khánh Hòa.

Nướng cá không khó, nhưng để cá chín đều thơm ngon đòi hỏi tài nghệ của người nướng. Tùy vào cá lớn hay nhỏ mà chất một lượng rơm vừa đủ, để khi rơm vừa tàn thì cá vừa chín tới. Nếu cá chưa đủ chín thì thịt tanh, không thơm. Chín quá, cá mất vị ngọt đặc trưng của thịt, không ngon.

Một thao tác nữa cũng quan trọng không kém là đánh vảy khét sau khi nướng, không dùng dao. Người nông dân thường dùng một ít rơm khô chà sát nhẹ trên thân cá làm tróc đi lớp vảy khét bên ngoài. Cần phải đánh vảy ngay khi cá còn nóng, nếu để nguội, phần vảy khét dính chặt vào da và bạn sẽ rất khó thực hiện thao tác này.

Một con cá lóc nướng chín được bày ra lá chuối, các loại rau vườn như diếp cá, rau đắng, tía tô, húng thơm, húng lủi, giá, hẹ, khế chua, chuối chát.... bánh tráng mỏng và chén nước mắm me thơm ngon. Cho các loại rau lên bánh tráng, rẻ một ít thịt cá đặt vào giữa, một ít bún tươi, cuốn tròn lại và thưởng thức với nước mắm me. Cái chua chua đậm đà của mắm me thấm đẫm trong thớ thịt cá thơm ngọt, hương vị của các loại rau hòa quyện vào nhau đem lại cho bạn một hương vị đồng quê rất đậm đà, ngon miệng.

Cá da bò nướng muối ớt

Đây là món ăn đặc sản rất nổi tiếng ở vùng đất Khánh Hòa. Cá da bò với ưu điểm dai và ngọt thịt được đầu bếp chọn cách nướng muối ớt. Cá vừa nướng chín tới, mùi cá cùng mùi ớt hòa quyện vào nhau xông lên tận mũi. Chấm miếng cá vào muối hột dầm ớt hiểm, càng tăng vị đậm đà cho thứ cá vốn đã ngon có tiếng này.

Cá da bò với vẻ bên ngoài xấu xí, không đem lại sự hấp dẫn cho thực khách. Khi đã qua chế biến, thịt cá tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, khiến bạn khó có thể cưỡng lại trước sức hấp dẫn của nó.

Cá da bò là một đặc sản mà du khách không thể bỏ qua khi đến Nha Trang - Khán Hòa. Ảnh: Khánh Hòa.

Chế biến món ăn này rất đơn giản, cá làm sạch, bỏ ruột. Thịt cá có vị ngọt tự nhiên nên bạn chỉ cần ướp với một ít muối ớt, để thấm khoảng 30-40 phút rồi nướng trên lửa than hồng. Khi cá chín đều, màu vàng ươm xen lẫn màu đỏ của ớt cùng với đó là hương thơm lan tỏa của món ăn rất hấp dẫn.

Cá da bò nướng thường ăn kèm với bánh tráng, rau sống, và không thể thiếu nước chấm muối ớt xanh. Muối ớt xanh là một đặc sản chỉ có ở Khánh Hòa, nguyên liệu không thể thiếu trong bữa tiệc hải sản của người dân ở đây.

