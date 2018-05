Mua sắm một chiếc áo chíp đôi khi còn khó khăn hơn là mua một chiếc áo sơ-mi hay áo khoác. Khi bạn đứng trước vô vàn những màu sắc, dáng diệu, các dạng hỗ trợ như gọng hay túi nước, các mức giá cả… thật khó để biết bắt đầu từ đâu. Và dưới đây là những lời khuyên của các chuyên gia áo ngực được đăng tải trên trang Parentables.

1. Biết được size áo phù hợp

Khoảng 85% phụ nữ mặc nhầm size áo ngực trong nhiều năm mà không biết. Trong suốt cuộc đời của mình, một người phụ nữ sẽ phải thay đổi kích cỡ áo ngực khoảng 6 lần, không tính thời kỳ mang bầu hay một đợt giảm cân lớn. Nếu bạn đang cho con bú hoặc mang thai, bạn có thể phải thay đổi size áo nhiều lần thậm chí trong một ngày.

2. Đừng băn khoăn về kích thước của bạn

Không ai nhìn thấy cái tem ghi size áo đính kèm, vì thế bạn đừng gây áp lực buộc mình phải mua một size áo mà bạn mong muốn. Thực ra bạn sẽ trông đẹp hơn và tự tin hơn với cỡ áo phù hợp với cơ thể của mình.

3. Bạn không cần phải điều chỉnh áo ngực liên tục

Theo chuyên gia áo ngực Susan Nethero (Mỹ), vị trí đúng cho bầu ngực là nằm chính giữa khuỷu tay và vai, vì vậy áo ngực của bạn nên được đặt cân bằng từ trước ra sau. Nếu bạn kéo dây đeo ở phía lưng cao hơn ở phía trước ngực, bạn sẽ trông có vẻ hơi gù, bị béo ra, và càng làm nổi mỡ ở phía lưng. Hãy tưởng tượng chiếc áo ngực cũng giống một cây cầu bắc từ lưng của bạn, để nâng phần ngực phía trước.

4. Sử dụng đúng móc áo

Khi mặc bạn nên chọn các móc cài phù hợp. Thắt các móc áo chặt quá khiến ngực có vẻ to hơn còn áo thì chóng bị giãn. Ngoài ra, Nethero cho rằng mỗi chiếc áo ngực cũng cần phải được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, không nên mặc cùng một chiếc áo trong hai ngày liên tiếp bởi như thế độ đàn hồi của dây áo sẽ chóng giảm.

5. Chú ý đến đường may

Loại áo tốt nhất cho ngực của bạn là loại áo có cấu trúc khum như hình chén với một đường may chay ngang qua, bổ sung cho việc nâng đỡ các mô vú. Một đường may nối ngang sẽ làm cho ngực của bạn trông đầy hơn, trong khi một đường may thẳng đứng sẽ khiến các bầu ngực được đẩy lui vào giữa hơn. Một số phụ nữ lại chọn những chiếc áo ngực không có đường may, phù hợp với áo ngoài sáng màu. Hãy biết loại áo ngực nào là phù hợp nhất cho bạn trong mỗi hoàn cảnh.

6. Nhờ nhân viên bán hàng tư vấn

Những hình dạng và kích thước khác nhau có thể tạo ra những hiệu ứng khác nhau, vì thế hãy nhờ những nhân viên bán hàng vốn có kinh nghiệm với trang phục này tư vấn để bạn có thể chọn được cho mình sản phẩm mà bạn cảm thấy thoải mái nhất

Kim Anh (Theo Parentables)