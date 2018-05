Nhiều người nói vui "một hạt lúa vàng 9 giọt mồ hôi nhưng để làm ra 1 hạt cốm còn mất 90 giọt mồ hôi". "Thứ quà của lúa non" được làm cầu kỳ, từ khâu chọn lúa phải là nếp hoa vàng, đương thời kỳ ngậm sữa. Lúa gặt về, người dân đập lấy những hạt to, mẩy. Sau đó cho lên bếp than củi rang khoảng 2 giờ cho tới khi lúa chín.