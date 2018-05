Tôi còn nhớ, đến ngày này, má sai tôi ra sau vườn hái những trái mít non vào chế biến. Theo má, mít non kho chay rất tuyệt, không có món chay nào sánh bằng vì hạt mít béo, bùi, rất ngon!

Trước hết, má dùng dao bén gọt bỏ vỏ mít (phần gai xanh), lấy phần da trắng và phần thịt (không cần bỏ cùi), xắt từng khoanh dầy cỡ lóng tay. Trong quá trình gọt, má để vòi nước phía trên cho nhựa mủ trôi đi, và rửa nhiều lần cho sạch (vì mít non rất nhiều mủ).

Kế đến, má bắc chảo lên bếp phi dầu mỡ tỏi cho thơm, rồi cho mít vào chiên hơi vàng. Cho mít đã chiên rồi cho vào nồi om. Nước dừa tươi (có pha thêm ít nước) má cho vào ngập xâm xấp với mít cùng với gia vị (nước tương + muối + bột ngọt…) cho vừa khẩu vị, bắc lên bếp với ngọn lửa liu riu cho đến khi nước dừa rút cạn, mít mềm ngả màu nâu sẫm là được.

Sau cùng, má nêm lần cuối, nhắc xuống, múc ra đĩa, không quên rắc lên ít cọng ngò rí để tăng hương vị và màu sắc bắt mắt. Lưu ý: Món này phải kho nước hơi sắc mới ngon, và càng đậm đà hơn nếu ngày hôm sau được hâm lại dùng.

Còn gì ấm cúng và hạnh phúc cho bằng khi cả gia đình họp mặt đông đủ trong ngày Lễ báo hiếu Vu Lan để thưởng thức cơm chay - trong đó có món mít non kho chay do má làm. Dùng đũa giẽ một miếng mít kho cho vào miệng nhai chậm rãi. Vị ngọt, bùi của hạt, dai dai của xơ mít hòa lẫn mùi thơm rất riêng của mít non thật tuyệt. Và một miếng cơm nóng vào, thật không tả xiết!

Bài và ảnh Hữu Tưởng

