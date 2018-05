Thí sinh Nguyễn Đình Tuân có một màn trình diễn ấn tượng với lửa và phong cách hào hoa. Ở phần thi tự sáng tạo anh pha chế loại đồ uống mang tên Sunset behind the city. Tuân cho biết, cái tên mang ý nghĩa mỗi khi mặt trời lặn xuống hàng ngàn chú dơi bay đi tạo một cảm giác lãng mạn.

Lê Thành Xin trình diễn My way. BGK nếm và đánh giá tác phẩm có đủ các vị đắng, cay, chua, chát, ngọt, bùi. Anh giải thích My way của anh nghĩa là dòng đời, mà cuộc đời con người thì có đủ sướng, khổ, vui buồn đúng như các vị trong ly cocktail trên.