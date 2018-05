Nhà hàng Ngọc Mai và Akari mang đến cho thực khách phong cách thưởng thức ẩm thực sang trọng, gần gũi. Ngay từ mùng 6 Tết (tức 15/2 dương lịch) đến hết tháng 2, khi đến Ngọc Mai và Akari, thực khách sẽ được nhận ngay một suất buffet lì xì cho bàn từ 4 người, hai suất buffet cho bàn 8 người, 3 suất cho bàn 12 người...

Với nhiều thực đơn mới lạ, hấp dẫn trong dịp đầu năm mới, nơi đây sẽ là điểm đến cho bạn bè, gia đình và người thân tổ chức gặp gỡ, tụ họp đầu xuân.

Ngọc Mai Vàng là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của 3 miền đất nước, theo mô hình buffet với thực đơn hàng trăm món mỗi ngày trong không gian rộng mở, chan hòa. Trong không gian của sắc vàng huyền ảo, thực khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp kiến trúc Việt gần gũi, thư thái.

Nấm Lạc Đà.

Ngọc Mai Đỏ hoạt động theo mô hình "International Buffet", được đánh giá đạt đẳng cấp quốc tế về số lượng và chất lượng các món ăn Âu - Á. Không gian ẩm thực nơi đây nổi bật với 3 tông màu đỏ, đen, trắng, cùng những bông mai đỏ điểm xuyết - sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc châu Âu nhưng vẫn mang hơi thở tâm hồn Việt.

Gan ngỗng Pháp.

Đối với những ai yêu thích sự tinh tế của ẩm thực Nhật Bản, nhà hàng Akari Moon và Akari Sun sẽ là điểm đến không thể bỏ qua. Akari Moon (Ngọn lửa mặt trăng) mang đến cho thực khách những trải nghiệm thú vị từ những bữa tiệc buffet lẩu - nướng độc đáo, mang hương vị ẩm thực Nhật Bản trên hệ thống bếp từ không khói.

Baba.

Nhà hàng Akari Sun (Ngọn lửa mặt trời) có không gian đậm chất Nhật với hệ thống phòng riêng sang trọng với hình thức gọi món A la carte đặc trưng của Nhật Bản và hình thức thưởng thức ẩm thực "All you can eat" (được ăn thỏa thích). Nơi đây không hạn chế món ăn trong thực đơn gần 200 món, giúp thực khách có cảm giác đang thưởng thức trọn vẹn văn hóa ẩm thực Nhật Bản ngay giữa lòng Hà Nội. Nhà hàng sử dụng bếp nướng không khói với công nghệ nhiệt hồng ngoại.



Nhà hàng Ngọc Mai:



- Ngọc Mai Đỏ - tầng 15 Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội - 04 2220 6799

- Ngọc Mai Vàng - tầng 17 Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội - 04 2220 6698



Hotline: 0968 6060 86, website: http://www.ngocmai.com.vn



Nhà hàng Akari:



- Akari Sun - tầng 15 Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội - 04 2220 6678

- Akari Moon - tầng 16 Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội - 04 2220 6626



Hotline: 0968 6835 68, website: http://www.akari.com.vn

