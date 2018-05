Chuỗi nhà hàng buffet nướng và lẩu Hàn Quốc này có mặt lần đầu tiên ở Singapore từ năm 1983 với đặc trưng là nguyên liệu tươi ngon được tẩm ướp bằng các loại sốt nhập khẩu từ nước ngoài. Sau đó, Seoul Garden cũng xuất hiện và trở nên nổi tiếng ở một số quốc gia khác như Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines. Chuỗi nhà hàng này đã phát triển mạnh tại các quốc gia trên với hệ thống mạng lưới gần 30 cửa hàng trên thế giới. Đến Việt Nam cuối năm 2009, Seoul Garden là một trong những chuỗi nhà hàng đi tiên phong với mô hình buffet tự chọn.

Nhà hàng có các loại đồ ăn từ hải sản, thịt bò nhập khẩu, gia cầm tươi sống cho đến các loại rau xanh, củ, quả và các món tráng miệng... được sắp xếp hợp vệ sinh và đẹp mắt. Menu của nhà hàng có đến hơn 200 món ăn, bên cạnh đó còn có thêm nhiều món cổ truyền phù hợp với khẩu vị của người Việt như bánh đúc, bánh cuốn hay phở cuốn... Đây cũng là nơi hội tụ của các loại nước sốt được chế biến theo những cách bí truyền riêng và chính là yếu tố làm cho thực khách không thể quên hương vị đậm đà của các món ăn từ Seoul Garden.

Không chỉ đa dạng các món ăn, thực đơn của nhà hàng luôn được đổi mới nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí mùa nào thức nấy. Vào mùa hè oi bức, nhà hàng tăng cường phục vụ các món ăn thanh mát, có tác dụng giải nhiệt. Vào mùa đông, nhà hàng đưa vào thực đơn nhiều món ăn nóng sốt, có hàm lượng dinh dưỡng cao. Đặc biệt, Seoul Garden luôn cho ra đời những món ăn mới lạ, dành riêng cho mỗi dịp lễ Tết ở Việt Nam, chẳng hạn như gỏi hoa đăng, nấm đông cô nhồi ngũ sắc, chả giò chay… cho mùa Vu Lan.

Là nhà hàng nướng và lẩu không khói hiện đại, ngay từ khi mới thành lập, Seoul Garden đã luôn chú ý đến chất lượng vệ sinh của món ăn nhằm đảm bảo an toàn cho thực khách. Các loại thực phẩm tươi sống và rau xanh được nhập từ những nhà cung cấp uy tín, chất lượng và có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng. Thịt và hải sản sau khi được trộn và tẩm ướp được giữ lạnh trong quá trình vận chuyển để giữ nguyên vị tươi ngon. Vì là sản phẩm tươi sống, nên chất lượng được đặt lên hàng đầu. Do vậy, các món ăn luôn giữ được hương vị tươi ngon đặc trưng vốn có.

Giá cả ở đây phù hợp với dân văn phòng, nhà hàng thường xuyên có các chương trình khuyến mại và quà tặng nhằm tri ân thực khách.

Chuỗi nhà hàng này tại Hà Nội đang có chương trình miễn phí bia tươi và nước ngọt cho khách hàng.

Hệ thống Seoul Garden:

- 33 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Tel (04) 39449666

- Tầng 5, Vincom Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội. Tel (04) 39748 455

- 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel (08) 6299 1936

- Gian hàng B3-16A, tầng B3, tòa nhà Vincom Center, 70-72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 39939 388.

Website: http://www.seoulgarden.com.vn/

Facebook: http://www.facebook.com/SeoulGarden.VietNam

