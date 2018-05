Chất lượng của món ăn được phụ thuộc vào hai yếu tố: nguyên liệu chính và các loại gia vị. Nguyên liệu chính như thịt, cá, rau củ... sẽ là yếu tố cung cấp các chất dinh dưỡng chủ yếu cho món ăn. Các loại gia vị như muối, đường, hạt nêm... lại giúp cho món ăn thơm ngon và đậm đà hơn. Dù không cung cấp dinh dưỡng nhưng gia vị lại đóng vai trò quan trọng với chất lượng của món ăn, thậm chí quan trọng nhất trong chuyện nhận định tài năng của người đầu bếp.

Khi lựa chọn hạt nêm cần đọc kỹ thông tin được ghi trên bao bì về thành phần nguyên liệu, hạn sử dụng, cách bảo quản và sử dụng trong bếp ăn gia đình.

Hạt nêm được sử dụng hiệu quả trong những trường hợp này, vì đã được nghiên cứu để phối hợp các loại gia vị khác nhau theo một tỷ lệ phù hợp, nhằm tạo ra được sự cân đối giữa các vị mặn, ngọt đường, ngọt tinh… trong món ăn. Các thành phần chính trong hạt nêm cũng chỉ từ các gia vị chính trong bếp ăn gia đình như muối, đường và các thành phần phụ để bổ sung vị ngọt, cũng như tạo mùi hương riêng biệt cho từng loại hạt nêm.

Tuỳ theo yêu cầu của từng món ăn và kỹ năng của người đầu bếp, hạt nêm có thể được sử dụng trong tất cả các công đoạn khác nhau như: khi ướp thực phẩm, nêm trong lúc nấu, nêm khi đã tắt bếp, hoặc có thể dùng để trộn các món gỏi. Cần lưu ý là trong hạt nêm đã có sẵn muối nên cần giảm bớt lượng muối, nước mắm hoặc các loại gia vị có muối khác nêm vào món ăn.

Thạc sĩ - bác sĩ Đào Thị Yến Phi.

Thạc sĩ - bác sĩ Đào Thị Yến Phi chia sẻ: "Không phải ngẫu nhiên mà nhà bếp và nhà ăn trong các gia đình luôn là nơi được chú trọng nhiều nhất khi xây dựng một ngôi nhà. Nấu ăn không chỉ là công việc cần thiết phải làm vì trách nhiệm, mà với rất nhiều phụ nữ, còn là sự thích thú hay thậm chí là niềm đam mê. Thời gian nấu nướng sẽ là thời gian thư giãn và công việc nấu nướng được xem là niềm vui. Nấu nướng không chỉ là kỹ thuật, mà còn cần đến nghệ thuật. Một món ăn ngon phải hội đủ các yếu tố đầy đủ và cân đối về dinh dưỡng, an toàn cho sức khoẻ và phải có thể làm cho mọi người tấm tắc, hít hà, hoặc… xin thêm ít nữa!"

Như bất kỳ một loại sản phẩm có liên quan đến ăn uống nào khác, để được cấp phép sản xuất và lưu hành trên thị trường, các nhà sản xuất phải đảm bảo sử dụng các nguyên liệu sản xuất an toàn và nằm trong danh mục cho phép với liều lượng phù hợp. Khi lựa chọn hạt nêm, các bà nội trợ cần lưu ý xem các thông tin được ghi trên bao bì về thành phần nguyên liệu, hạn sử dụng, cách bảo quản và sử dụng trong bếp ăn gia đình, lượng dùng, cũng như các thông tin về nhà sản xuất để đảm bảo chọn được loại sản phẩm đảm bảo vệ sinh và an toàn cho sức khoẻ. Lựa chọn và sử dụng những sản phẩm hạt nêm có nhãn mác rõ ràng, có uy tín trên thị trường sẽ giúp các bà nội trợ an tâm hơn trong việc chăm chút những bữa ăn trong gia đình.

