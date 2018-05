Với sự trợ giúp của chiếc bêp từ BlueStone, chị em nội trợ có thể nấu những món ăn ngon, giữ vẹn nguyên hương vị đậm đà bản sắc Việt, mà không phải mất nhiều thời gian và công sức.

Cơm chiên trứng muối

Nguyên liệu gồm một tô cơm trắng, ba trứng vịt muối, một trứng gà, 100g thịt xá xíu, hành tím, tỏi băm, hạt nêm.

Xá xíu cắt hạt lựutrứng vịt muối tách vỏ lấy lòng đỏ hấp chín, dùng muỗng nghiền nát. Bắc chảo lên bếp từ BlueStone, chọn chế độ FRY, 900W. Cho dầu, hành tỏi vào phi thơm. Tiếp tục cho trứng muối và xá xíu vào đảo đều. Cuối cùng cho cơm trắng vào chảo, tăng công suất lên 1.200W, đảo đều hỗn hợp, nêm hai muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu.

Tách vỏ trứng gà cho ra chén, đánh đều và rưới vào cơm chiên. Vừa rưới vừa trộn đều. Đảo liên tục, đều tay đến khi thấy hạt cơm se mặt, rời nhưng không khô là được.

Bánh tôm chiên

Nguyên liệu gồm ba củ khoai lang nhỏ ruột vàng, 100g bột chiên tôm, 30g bột mì, nước vừa đủ hoà bột, 200g tôm tươi, dầu ăn.

Tôm cắt bỏ râu, rửa sạch, để ráo. Khoai lang gọt vỏ, cắt hoặc nạo sợi dài kích thước đều nhau. Cho bột chiên, bột mì và bát trộn đều (không cho gia vị). Cho dần từng chút nước vào trộn đến khi được hỗn hợp đặc sệt là được. Không trộn loãng vì trong quá trình nhúng khoai, tôm, bột sẽ còn bị loãng ra.

Bắc chảo lên bếp từ, cho dầu vào và chọn chế độ FRY, 900W chờ cho dầu nóng già. Sau đó nhúng khoai, tôm vào bột, giũ bỏ phần bột thừa, xếp khoai vào thảo thành miếng cỡ lòng bàn tay, cho tôm lên trên. Chiên vàng đều 2 mặt bánh.

Bánh chín vớt ra để ráo dầu, dùng nóng với nước mắm chua ngọt và các loại rau thơm, xà lách.

Thay cho những chiếc bếp cũ vừa thiếu an toàn vừa không mấy tiết kiệm, bếp từ đang trở thành xu hướng được người tiêu dùng Việt ưa chuộng. Thực tế, ở các nước tiên tiến, bếp từ đã trở thành một khuynh hướng phổ biến từ rất lâu bởi những lợi ích mà nó mang lại như an toàn khi sử dụng. Đây là loại bếp có hiệu suất năng lượng (là tỷ lệ phần trăm năng lượng được sử dụng hữu ích so với tổng số năng lượng được cung cấp) cao, lên đến 90%. Với công suất cao, bếp từ sẽ giúp bạn nấu ăn nhanh và tiết kiệm được chi phí.

BlueStone cung cấp các sản phẩm bếp từ đa dạng với thiết kế cải tiến và chất lượng, mang lại hiệu quả và thời gian nấu nướng nhanh. Bếp được trang bị màn hình cảm ứng sống động tiện dụng trên mặt bếp thủy tinh, chịu lực bền và các chế độ nấu nướng khác nhau được thiết kế sẵn.

(Nguồn: BlueStone)