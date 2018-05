Teppanyaki là nghệ thuật thưởng thức ẩm thực sang trọng, tinh tế, là món ăn cao cấp và chỉ có mặt trong những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Teppanyaki không phải do người Nhật sáng tạo ra mà bắt nguồn từ thế chiến thứ II khi những lính thủy đánh bộ người Mỹ làm nhiệm vụ trên đất Nhật cảm thấy không quen với món ăn của người bản địa đã nghĩ ra cách làm chín thức ăn mới mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng của thực phẩm, nhất là hải sản. Họ đã dùng một miếng thép phẳng, bên dưới đặt bếp lửa để làm nóng, sau đó đặt những miếng thịt bò, cá, gà, tôm… tươi đã được tẩm ướp gia vị lên trên, rồi nướng chín.

Cá hồi nướng Teppanyaki.

Bento cơm với cá hồi nướng Teppanyaki.

Những đầu bếp Nhật Bản sau này đã nhận ra rằng Teppanyaki cũng có thể tạo nên một môn nghệ thuật, nghệ thuật của khói, của mùi thơm, của những nguyên liệu tươi ngon dần trở nên cháy xém ngon lành. Ngày nay, trong món Teppanyaki, thức ăn được đặt trên miếng thép dày 6 cm, và được làm chín thông qua nhiệt lượng tỏa ra từ miếng thép đã được làm nóng trên 100 độ C. Độ nóng vừa đủ, thức ăn không bị nướng trực tiếp trên lửa, nên thành phần nước chứa trong thực phẩm không bị bốc hơi, vì thế món ăn luôn giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên đầy đủ nhất, mùi vị thực sự khác biệt với các kiểu nướng khác.

Bò Kobe – món ăn tuyệt vị thượng hạng của món nướng Teppanyaki tại hệ thống nhà hàng Triều Nhật Asahi.

Cá tuyết (tên gọi của loại cá sống ở những vùng biển lạnh, ở Việt Nam không có, được nhà hàng Triều Nhật Asahi nhập khẩu).

Trong những nhà hàng Nhật Bản thực thụ, kỹ thuật thiết kế hiện đại giúp bếp nướng Teppanyaki hút được khói và mùi, không để vương lên trang phục của thực khách. Thêm vào đó, trên những chiếc ghế cao bên quầy Teppanyaki, bạn được trực tiếp thưởng thức màn biểu diễn lão luyện của các đầu bếp. Bạn có thể vừa thưởng thức món ăn thơm ngon, vừa lắng nghe tiếng thịt cá xèo xèo, từng miếng từng miếng dần uốn cong mình, giữ lại chút nước ngọt bổ dưỡng… Ngay cả những khách hàng sành ăn khó tính nhất cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của Teppanyaki, đặc biệt là món nướng từ bò Kobe, cá tuyết, cá hồi…

Thịt bò cuộn măng tây nướng than kiểu Nhật.

Hotate Bata Yaki – sò điệp nướng bơ.

Khác với kiểu nướng trực tiếp trên than hoa của người Việt, nướng than kiểu Nhật không chỉ là một cách chế biến mà còn được nâng lên thành một kỹ thuật tinh vi, một thú vui. Món ăn sẽ được làm chín thông qua nhiệt lượng tỏa ra từ một loại đá có tên là Hỏa Sơn (loại đá đã được tinh chế, khử hết các độc tố thông thường có ở than hoa). Loại đá đặc biệt này chịu được nhiệt độ cao và có thể giữ đều được nhiệt lượng trong 30 – 45 phút, món ăn được làm chín theo cách nướng này đảm bảo sẽ không bị dính muội than, và chín đều từ ngoài vào trong, giúp món ăn vừa thơm về hương vị vừa đẹp về màu sắc, giữ được vị ngọt tự nhiên, lại đảm bảo vệ sinh nên rất tốt cho sức khỏe.

Sanma Shio Yaki – cá thu đao nướng muối.

Ayu Shio Yaki – cá Ayu nướng muối, món ăn được người Nhật ưa chuộng vì mùi vị rất đặc biệt.

Địa chỉ liên hệ:

Asahi Hot Pot - 76 Triệu Việt Vương, Hà Nội - Điện thoại: 04.39447966

Asahi Sushi- 288 Bà Triệu, Hà Nội - Điện thoại: 04.39745945

Hotline: 0902 286 286

Website: www.trieunhat.com

Quà tặng cho bạn Teppanyaki và nướng than kiểu Nhật đều sử dụng nhiệt lượng để làm chín món ăn thay vì bằng lửa trực tiếp? a. Đúng. b. Sai. Quà tặng là 10 thẻ cào may mắn tham gia chương trình “500 món Nhật, 1000 quà tặng ngay, 365 ngày mê say món Nhật” tại hệ thống nhà hàng Triều Nhật Asahi sẽ được trao cho 10 khách hàng gửi câu trả lời đúng nhất, nhanh nhất. Bạn hãy gửi câu trả lời hoặc a hoặc b và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày sinh, mobile, địa chỉ, số CMND) về email: trieunhat@gmail.com.

(Nguồn: Công ty TNHH Triều Nhật)