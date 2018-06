So với vòng sơ loại Chiếc thìa vàng 2013, số lượng đội dự thi vòng sơ kết khu vực Đông Nam Bộ năm nay tăng gấp ba lần với rất nhiều thực đơn được đánh giá cao. Đây cũng chính là lý do khiến ban giám khảo "phá lệ" chọn ra đến hai đội vô địch. Đội đồng giải nhất đến từ The Grand Hồ Tràm Strip thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trình diễn một thực đơn mùa hè với những món ăn dân giã nhưng được chế biến và trưng bày theo phong cách nhà hàng hiện đại. Thực đơn của đội gồm 4 món: bánh răng bừa - cá bóp nhúng dấm, canh bầu nấu tôm, sườn heo xả - hoa thiên lý xào, hương vị nhiệt đới.