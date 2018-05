món ngon từ quả sa kê

Quả sa kê nhìn gần giống như quả mít tố nữ, tròn hoặc hình trứng, không có hạt, phần thịt bên trong có màu trắng ngà. Đây là loại cây được trồng nhiều ở miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh lấy bóng mát, cây sa kê còn là một loại thuốc dân gian rất hiệu nghiệm. Vỏ cây sa kê dùng trị ghẻ; nhựa cây pha loãng trị tiêu chảy, còn lá sa kê tươi thì được dùng với lá đu đủ tươi, giã với vôi để đắp trị nhọt. Lá sa kê khi phối hợp với một số vị thuốc khác sẽ trị được một số bệnh như: trị bệnh gút, sỏi thận, tiểu đường, huyết áp cao…

Quả sa kê có màu xanh, hình dáng gần giống quả mít tố nữ. Ảnh: M.H.

Ngoài ra, quả sa kê còn được người dân ở đây chế biến thành nhiều món ăn dân dã nhưng ngon miệng. Phổ biến và dễ chế biến nhất là sa kê chiên. Quả sa kê được gọt vỏ, thái thành từng lát nhỏ rửa sạch, để ráo, trong quá trình rửa phải cho một ít muối vào nước để sa kê không bị sẫm màu. Bắc chảo dầu lên bếp, khi dầu sôi thì thả từng miếng sa kê tẩm bột vào. Chiên đến khi miếng sa kê chín vàng hai mặt thì vớt ra, cho vào giấy thấm dầu và cuối cùng dùng đũa gắp ra dĩa là xong. Sa kê chiên bột có vị béo bùi, giòn rất lạ miệng.

Sa kê chiên bột. Ảnh: L.L.

Trong những ngày trời trở nóng, sa kê hầm sườn non là món ăn vừa ngon miệng vừa có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Nấu món này rất đơng giản, sườn non mua về rửa qua nước muối, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Cho sườn non vào nồi nước đun sôi thì tắt bếp, đổ nước đó đi, cho nước sạch vào và tiếp tục đun sôi. Sa kê, gọt vỏ, thái lát dầy, khi nước sôi thì cho vào nồi. Nêm lại các loại gia vị cho vừa ăn, đợi nước trong nồi sôi lại thì tắt bếp. Múc canh ra bát, cho vào ít hành ngò và dùng nóng.

Sa kê nấu canh sườn non. Ảnh: M.H.

Ngoài hai món ăn kể trên, quả sa kê còn được xay thành bột để chế biến nhiều món ăn ngon hằng ngày như làm bánh ngọt, nấu với tôm, cá... Bên cạnh đó, quả sa kê còn là nguyên liệu để chế biến nên nhiều món ăn chay ngon miệng được nhiều người ưa thích.

Hoàng Anh