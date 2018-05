Bí đỏ non là những trái bí bị sâu hay còi cọc do ảnh hưởng của thời tiết. Những trái bí này không thể lớn được nên người dân thường hái chúng lúc còn non để chế biến thành những món ăn ngon dân dã.

Bí non thái lát luộc chín có màu vàng xanh rất đẹp mắt. Ảnh: P.T.

Bí non gọt vỏ, thái lát, hấp hoặc luộc chín chấm mắm cái cá cơm rất ngon và đậm đà. Món ăn đơn giản trong cách chế biến lại giữ được hương vị tự nhiên của bí nên xuất hiện khá thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình miền Trung mỗi khi mùa bí đến. Khi nấu cần chú ý không để bí chín quá, sẽ làm bí bị mềm, nát vụn, mất đi vị ngọt đặc trưng.

Bí đỏ non hầm nước dừa cũng ngon và khá lạ miệng. Bí thái lát dày, cho vào nồi, thêm đậu phộng giã nhỏ rồi hầm với nước dừa non cho đến khi bí chín mềm, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Món ăn hấp dẫn với lát bí chín mềm thấm đẫm vị ngọt thơm của nước dừa cùng cái beo béo của đậu phộng, được dùng như món canh trong những bữa cơm gia đình.

Bí đỏ non xào chín với tôm đem đến cho người ăn món ngon lạ miệng. Ảnh: P.T.

Nếu thích ăn món xào, bạn có thể chế biến món bí non xào tôm cũng ngon miệng không kém. Tôm làm sạch, ướp muối, hạt nêm, nước mắm, mì chính, hành, tiêu, tỏi mười lăm phút. Phi thơm dầu phộng rồi cho tôm vào đảo đều. Tiếp tục cho bí đỏ thái lát vào xào chín, nêm lại gia vị vừa ăn, rắc một ít tiêu bột cho dậy mùi thơm rồi tắt bếp. Món ăn được cho thêm ít đậu phộng rang, ăn kèm bánh tráng nướng rất lạ miệng.

Phương Thảo