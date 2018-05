Mô hình này cũng đã được giới thiệu tại Australia và các nước khác vào giữa năm nay, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho thương hiệu Gloria Jean’s Coffees.

Khác biệt với lối thiết kế trước đây, Gloria Jean’s Coffees tại Vincom Center A là một cửa hàng có không gian mở với các nội thất hiện đại, được bố trí một cách sáng tạo, nhằm tạo cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới mẻ. Ngoài ra, Gloria Jean’s Coffees còn cung cấp kiến thức và chuyên môn cho khách hàng tại các điểm tiếp xúc.

Khi bước vào cửa hàng, khách sẽ bị cuốn hút ngay với một quầy bánh tự chọn phong phú và bắt mắt. Sự đa dạng về sản phẩm được cửa hàng tạo ra để đáp ứng nhu cầu của thực khách, vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Sản phẩm luôn được làm mới để bắt kịp xu hướng ẩm thực đang ngày càng thay đổi và phù hợp với hương vị của khách hàng địa phương.

Rời khỏi quầy bánh hấp dẫn là khu vực pha chế dành riêng cho các nhân viên pha chế biểu diễn tay nghề của họ. Khách sẽ bất ngờ và thích thú khi được thưởng thức một ly cà phê Latte thơm nóng với các hình vẽ bằng bọt sữa mang đậm chất "art" và "connection", mà nhân viên pha chế gửi đến bạn bằng chính "tâm" của họ qua từng ly cà phê.

Trong khi chờ đợi ly cà phê thơm ngon, khách có thể bước sang khu vực trưng bày hàng lưu niệm để nhìn ngắm các ly sứ, ly giữ nhiệt, dụng cụ pha cà phê tại nhà, ấm trà… được trang trí, bày biện đẹp mắt. Đây là một điểm nhấn ấn tượng cho cửa hàng với sự sinh động về màu sắc của các mặt hàng.

Với "The Coffee House of The Future", Gloria Jean’s Coffees đã khẳng định đẳng cấp thương hiệu của mình trong thị trường cà phê với thế giới và không quên vươn tới để hoàn thiện tầm nhìn, sứ mệnh, cùng các giá trị cốt lõi mà công ty đã đặt ra.

Một chút đậm đà hương vị cho những ai yêu cà phê, một chút không gian ấn tượng cho những ai lãng mạn, một chút mới lạ cho những ai thích khám phá… tất cả đều có ở Gloria Jean’s Coffees tại Vincom Center A. B2 - 32 TTTM Vincom Center A - 171 Đồng Khởi, Q.1. TP HCM.

Minh Thư

