Hoang mang là tâm trạng chung của nhiều chị em mỗi khi đi chợ. Nhiều bà nội trợ chia sẻ, thực phẩm bẩn tràn lan khắp thị trường, khiến việc chuẩn bị bữa cơm hàng ngày trở thành thách thức lớn, bởi ăn gì cũng sợ nhiễm độc. Theo thống kê của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm TP HCM, có hơn 80% phụ nữ chưa biết cách chọn thực phẩm an toàn. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư và nhiều loại bệnh tật nguy hiểm. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp chị em an tâm khi mua sắm hơn.

Thịt

Thịt lợn bệnh, thịt bò giả, gia cầm đông lạnh... được nhiều gian thương bày bán ngoài chợ. Chị em cần lưu ý chọn thịt có màng ngoài khô, màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, có độ đàn hồi cao, khi ấn ngón tay vào thịt không để lại vết lõm, không dính. Tránh mua thịt có màu sắc nhợt nhạt hoặc thâm, màng ngoài nhớt, có mùi lạ.

Rau củ

Mua gì là bài toán đau đầu mỗi ngày của bà nội trợ. Ảnh: Shutterstock.

Rau tươi sẽ căng mọng nước, có màu xanh hoặc màu đặc trưng mà không bị biến dạng. Cánh lá cứng cáp, không mềm, thân cây không có nhớt. Cuống lá phải còn xanh và cứng. Chị em không nên mua các loại củ được gọt hoặc ngâm sẵn ngoài chợ, tránh tình trạng người bán để lẫn hàng hóa sâu bệnh vào, đồng thời nước ngâm không hợp vệ sinh cũng tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh sôi. Những loại rau củ có nhiều dấu hiệu bất thường như quá xanh, quá to, bắt mắt cũng không nên mua.

Trái cây

Trái cây tươi ngon không bị nứt, vỏ không thủng, quả không dập nát, lõi cành màu xanh, thơm mùi nhựa. Bà nội trợ không nên chọn quả khô, héo, quắt, thâm dập hoặc chuyển màu. Nên mua trái cây đúng mùa, đặc biệt vào giữa mùa, vừa rẻ lại vừa ngon.

Cá

Chị em nên chọn mua thực phẩm tại những nơi uy tín. Ảnh: Shutterstock.

Hải sản cũng là mặt hàng dễ ngâm tẩm hóa chất. Cá nhiễm độc thường đầu to, đuôi quắt, phần thân gồng lên, mắt đục, mang nhợt, vảy bong tróc. Bà nội trợ cần chọn mua cá tươi có miệng ngậm kín, mang hồng hào, vảy óng ánh và bám chặt vào thân. Nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo nên chọn mua thực phẩm tại những nơi uy tín. Cới mặt hàng làm sạch sẵn, không nên bỏ qua bước đọc kỹ nhãn mác để tìm hiểu thành phần, cách bảo quản, nơi sản xuất và hạn sử dụng.

Nư​ớc mắm

Đây gia vị không thể thiếu trong bữa ăn người Việt, được các bà nội trợ quan tâm đặc biệt trước tình trạng thiếu hụt nguồn cá sạch. Để chọn sản phẩm thơm ngon đậm vị và đảm bảo vệ sinh, chị em cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, lựa chọn thương hiệu uy tín lâu năm và có quy trình sản xuất chuẩn mực.

